NBA: Nets dispensa jogador e se arrepende

O Brooklyn Nets encerrou contrato com um jogador na segunda-feira (13), mas de acordo com Brian Lewis, do jornal New York Post, a franquia da NBA pode ter se arrependido da dispensa. Isso porque o Drew Timme teve boas atuações na reta final da última temporada e a aposta do jornalista é que ele ganhe um contrato two-way.

O jogador chegou ao Nets em março, após outra dispensa na NBA. Ele tinha um contrato exhibit 10 com o Sacramento Kings no início de 2024/25, mas não ganhou chance na equipe. Então, Brooklyn fechou acordo de dois anos com Drew Timme, tendo uma opção de equipe para a próxima campanha. A franquia, então, a exerceu no fim de junho.

No entanto, o anúncio da dispensa veio na segunda-feira. Pouco tempo depois, Lewis revelou que há chance de Timme retornar ao elenco do Nets, mas com um contrato two-way. Ou seja, ele deve fazer parte também do afiliado da G League e ganhar chances do time principal. O desejo de não se desfazer totalmente do ala-pivô tem muito a ver com sua curta amostra no fim de 2024/25.

Mesmo já tendo vínculos com Milwaukee Bucks e Kings antes de chegar ao Brooklyn Nets, Drew Timme só estreou na NBA com o time de Nova York. Então, em apenas nove jogos disputados, sendo dois como titular, surpreendeu. Afinal, conseguiu médias de 12.1 pontos, 7.2 rebotes, 2.2 assistências e mais de 44% de aproveitamento nos arremessos. Ao todo, teve mais de 28 minutos em quadra por partida.

Pelo time do Nets na G League, seus números também foram bons. Ele ganhou vaga no elenco da NBA. Na liga de desenvolvimento, teve médias de 23.9 pontos, 10.3 rebotes e 4.1 assistências em 29 jogos.

Apesar da boa amostra, o jornalista do New York Post indicou que Timme terá um concorrente forte pela última vaga two-way no Nets.

“Ainda não se sabe se Drew Timme vai conseguir a vaga final two-way do Nets. Danny Wolf certamente não tem seus movimentos próximo ao aro, mas é mais jovem. Além disso, está se desenvolvendo bem e é anos-luz melhor como passador. Ainda assim, Timme, de 25 anos, ainda pode voltar ao time, com uma fonte me dizendo que a situação não está definida”, publicou Lewis.

Por fim, o Nets também dispensou outro jogador. Trata-se de Dariq Whitehead. O armador chegou ao Brooklyn como 22ª escolha do Draft de 2023, mas não vingou. Antes tido como boa promessa, ele sofreu com várias lesões e teve apenas 22 jogos em dois anos na NBA. Como resultado, teve médias de 5.3 pontos em 12.3 minutos.

Assim, de acordo com Bobby Marks, da ESPN, a dispensa de Whitehead deixou o Nets com US$16 mil acima do teto salarial mínimo da liga. Enquanto isso, Timme não impacta neste ponto, já que tinha um contrato não garantido e não contaria para o limite.

