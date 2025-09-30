Brooklyn Nets: previsão real da temporada 2025/26 da NBA

O Brooklyn Nets deve ter mais um ano difícil, mas sabe que a temporada 2025/26 da NBA vai servir como parte da evolução de seus jogadores mais jovens. Não que tenha veteranos ali, pois Nic Claxton e o reforço Michael Porter são os mais experientes, com seis campanhas na liga. Mas o fato é que Brooklyn passa por reformulação e quer trabalhar com as próprias escolhas de Draft para pensar em vitórias no futuro.
O Nets não tem muito o que fazer na nova temporada da NBA, a não ser desenvolver os jovens talentos. Mas sair de candidato real ao título até 2022 para um time de loteria sem picks deu mais trabalho do que deveria. Afinal, a equipe teve de correr atrás de suas escolhas, que estavam com outras franquias quando tentava ser campeão.
Mas o Nets conseguiu e pode jogar pelo tank mais uma vez em 2025/26, sem grandes problemas. Faz parte do processo passar por isso, então é o momento de deixar os jovens em quadra. A temporada vai servir de laboratório, algo muito comum para times que estão em fase de reconstrução.
Cam Thomas, que pensa ser um astro da NBA, protagonizou uma verdadeira novela na agência livre, mas aceitou a oferta qualificatória, no fim das contas. Muito longe de ser bom defensor, ele é unidimensional no ataque. Ou seja, não faz sentido um time em evolução ter um jogador que joga apenas para si e por números. Então, é muito provável que saia em alguma troca até fevereiro.
Por fim, a presença de Michael Porter pode ajudar, especialmente quando o assunto é ataque. Ele tem tudo para fazer a sua melhor temporada na NBA, agora que deixou o Denver Nuggets.
Caras novas
Michael Porter (F), Danny Wolf (F), Nolan Traore (G), Egor Demin (G), Kobe Bufkin (G), Haywood Highsmith (F), Terance Mann (F/G), Ben Saraf (G), Drake Powell (G/F)
Principais perdas
Cam Johnson (F), D’Angelo Russell (G)
Titulares e rotação do Nets em 2025/26
G Egor Demin
G Cam Thomas
F Terance Mann
F Michael Porter
C Nic Claxton
Haywood Highsmith, Day’Ron Sharpe, Nolan Traore, Jalen Wilson
Técnico: Jordi Fernandez
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|33
|Nic Claxton
|6 ft 11 in (2.11 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|21
|Noah Clowney
|6 ft 9 in (2.06 m)
|210 lb (95 kg)
|G
|44
|Kobe Bufkin
|6 ft 4 in (1.93 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|8
|Egor Demin
|6 ft 9 in (2.06 m)
|200 lb (91 kg)
|G
|10
|Tyson Etienne (TW)
|6 ft 2 in (1.88 m)
|200 lb (91 kg)
|F
|7
|Haywood Highsmith
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G/F
|14
|Terance Mann
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|G
|13
|Tyrese Martin
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|17
|Michael Porter
|6 ft 10 in (2.08 m)
|218 lb (99 kg)
|G/F
|4
|Drake Powell
|6 ft 6 in (1.98 m)
|195 lb (88 kg)
|G
|77
|Ben Saraf
|6 ft 6 in (1.98 m)
|200 lb (91 kg)
|C
|20
|Day’Ron Sharpe
|6 ft 9 in (2.06 m)
|265 lb (120 kg)
|G
|24
|Cam Thomas
|6 ft 3 in (1.91 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|26
|Drew Timme
|6 ft 10 in (2.08 m)
|235 lb (107 kg)
|G
|88
|Nolan Traore
|6 ft 4 in (1.93 m)
|185 lb (84 kg)
|G/F
|0
|Dariq Whitehead
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|1
|Ziaire Williams
|6 ft 9 in (2.06 m)
|185 lb (84 kg)
|F
|22
|Jalen Wilson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|220 lb (100 kg)
|F
|2
|Danny Wolf
|6 ft 11 in (2.11 m)
|250 lb (113 kg)
Nets precisa de rumo em 2025/26
Já não faz mais sentido brigar por vitórias para o Nets, então a temporada 2025/26 da NBA serve só para desenvolver jogadores. E para a nova campanha, o time terá ao menos cinco calouros. Claro que o Draft foi questionável, pois selecionou vários armadores. Mas o destaque vai (quase) todo para o russo Egor Demin, que é ótimo passador e mostrou um arremesso de três que ninguém sabia que existia na Summer League.
Não vai faltar gente para pontuar. Além do fominha Cam Thomas, o Nets trouxe Terance Mann em troca na agência livre da NBA. A defesa, no entanto, é outro papo.
Na offseason da NBA, o Nets não passou de um “depósito ambulante” de outros times para 2025/26. Alguém queria “desovar” um jogador de seu elenco e pensava imediatamente na equipe do Brooklyn. Foi assim que chegaram Kobe Bufkin e Haywood Highsmith, por exemplo.
No mais, Nic Claxton segue no Nets, apesar de despertar muito interesse do mercado da NBA.
Brooklyn Nets em 2025/26
|Atributos
|Nota
|Titulares
|60
|Estrelas
|55
|Sexto homem
|25
|Reservas
|10
|Profundidade
|10
|Ataque
|70
|Defesa
|60
|Técnico
|60
|Lesões*
|30
|Conferência
|100
|Total
|48.0
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
O Nets vem apenas para fazer número e dar rodagem aos seus jovens talentos na próxima temporada da NBA. Nada além disso. Mas a parte boa é que os jogadores mais novos possuem muito talento, o que deve ser divertido de acompanhar. Mas é fato que o time não quer nada com a nova campanha, além de desenvolver atletas e perder o máximo de jogos que puder.
O que o Nets pode fazer na temporada 2025/26 da NBA
Absolutamente nada. É time de loteria, que deve rodar seus jovens, dar espaço a caras querendo contratos mais lucrativos na liga e fazer mais trocas para acumular mais escolhas de Draft.
Palpite: 15° lugar no Leste
