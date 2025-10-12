NBA: Dono do Nets explica o que time vai fazer em 2025/26

O Brooklyn Nets chega à temporada 2025/26 da NBA como uma série de mudanças no time. Na offseason, a equipe trocou por Michael Porter Jr e adicionou outros nove novos jogadores, sendo quatro escolhas de primeira rodada de Draft. Desse modo, adições importantes para uma equipe que vem em uma longa reconstrução.

O processo, no entanto, deve seguir por mais um tempo. De acordo com o dono do Brooklyn Nets, Joe Tsai, o próximo ano vai servir para desenvolver as escolhas do último Draft, que devem ter bastante espaço no elenco. Assim, é pouco provável que a franquia brigue por algo no Leste.

“Tenho que dizer que estamos em um ano de reconstrução”, disse o dono do Nets na NBA. “Gastamos todas as nossas escolhas no último Draft. Tivemos quatro novos jogadores somente na primeira rodada desta última offseason“.

Vale lembrar que o Nets priorizou armadores no último Draft da NBA. As escolhas foram, em ordem: Egor Demin; Nolan Traoré; Ben Saraf; Danny Wolf. O primeiro deles, que foi a oitava escolha, deve ser o titular da posição, enquanto os demais devem completar a rotação, sendo Wolf o único ala selecionado.

Além do foco em desenvolver os novatos do time, o Nets deve seguir em reconstrução durante 2025/26 para tentar uma boa escolha no próximo Draft da NBA. Isso porque, a equipe contará somente com uma escolha de primeira rodada, em uma classe recheada de talentos. Desse modo, o tank é provável, na tentativa de conseguir um talento para o futuro.

“Nós temos um time muito jovem. Além disso, temos apenas uma escolha de primeira rodada em 2026 e esperamos conseguir uma boa posição. Então, diante disso, dá para prever o tipo de estratégia que vamos usar na temporada 2025/26 da NBA”, finalizou Tsai.

Chance para Porter Jr

Enquanto o planejamento do Nets é reconstruir, um jogador do time tem um objetivo mais ambicioso. O ala Michael Porter Jr. quer usar 2025/26 para mostrar que tem condições de ser um astro. Portanto, ele vê na nova equipe a chance que não teve no Denver Nuggets, quando viveu nas sombras de Nikola Jokic.

“Eu estou bem empolgado para o próximo capítulo da minha carreira em Brooklyn, pois sinto que bati em um teto em Denver. Já tinha chegado ao limite na função que tinha. Eu agradeço muito pela forma como jogamos lá porque nós vencemos um título. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que não tinha mais como crescer ali. Por isso, estou animado pelo que posso fazer”, contou o o reforço do Nets para a próxima campanha da NBA.

