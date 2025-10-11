Em time chinês, Victor Oladipo pede volta à NBA: “Onde deveria estar”

Victor Oladipo está participando da pré-temporada da NBA pelo time chinês, Guangzhou Loong-Lions. Até agora, a equipe disputou dois jogos, sendo derrotada por San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers. No entanto, o veterano teve ótimas atuações nos dois confrontos. Então, em entrevista ao site Clutch Points, ele falou que ainda deveria estar na liga americana.

“Eu não acredito em idade. Sei que todo mundo pode dizer que tenho 33 anos, mas não me sinto velho. Sei que já passei por muita coisa e que é preciso tomar uma decisão quando passa por muita coisa. Estou apenas dando o meu melhor. Estou me desafiando todos os dias, vivendo um dia de cada vez e curtindo o momento. Mas, a NBA é onde eu deveria estar. E se a oportunidade surgir, estarei pronto. Para ser sincero, já estava pronto antes”, disse Victor Oladipo.

Como prova de sua boa forma, Victor Oladipo conseguiu mais um bom jogo pelo time chinês na pré-temporada da NBA. Na derrota por 142 a 95 para o Los Angeles Clippers, ele anotou 24 pontos, cinco assistências, dois roubos de bola e um toco. Além disso, acertou oito dos 12 arremessos tentados, sendo duas bolas de três. Ao todo, atuou por quase 27 minutos. Como resultado, foi o principal cestinha da partida, superando inclusive os jogadores da equipe americana

Só no primeiro tempo, Oladipo fez 21 pontos e cinco assistências em 18 minutos. Seus cinco passes resultaram diretamente em 14 pontos. Assim, o Loong Lions surpreendeu nos primeiros 24 minutos e levou o duelo para o intervalo com apenas cinco de diferença (69 a 64).

Dessa forma, ele mostrou que ainda pode atuar na NBA. Por outro lado, reconheceu que as normas da liga dificultam que ele receba um contrato.

“O acordo coletivo é diferente agora. Então, preciso esperar para ver. Só o tempo dirá. Mas, espero ter uma oportunidade em breve. Estarei pronto para qualquer coisa”, completou Oladipo.

Em sua primeira partida nos EUA, contra o Spurs, também foi muito bem. Isso porque terminou o confronto com 20 pontos, cinco rebotes, três assistências e cinco roubos de bola. Além disso, acertou oito dos 19 arremessos tentados e conseguiu um toco em quase 29 minutos em quadra.

Aos 33 anos, Oladipo sofreu com lesões nos seus últimos anos na NBA. O último jogo de Oladipo na NBA foi em 22 de abril de 2023. Na época, ele era jogador do Miami Heat. No jogo 2 da série de playoffs contra o Milwaukee Bucks, ele rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo. Desse modo, ele passou pela terceira cirurgia de alta complexidade em quatro anos.

Por conta das lesões, Victor Oladipo só disputou 102 de 308 partidas em suas últimas quatro temporadas na NBA. Portanto, ele ficou de fora de 67% desses compromissos. Ele fora das quadras há dois anos e se tornou analista da ESPN antes de fechar com o time chinês.

