“Assinei o contrato perfeito com o Rockets”, avalia Kevin Durant

O Houston Rockets fechou a preparação para a temporada com uma notícia já esperada: a extensão do contrato de Kevin Durant. As partes assinaram um acordo prévio de dois anos e, com isso, o astro vai embolsar mais US$90 milhões em salários. Apesar do alto valor, a quantia ficou bem abaixo do máximo que poderia receber. Muitas pessoas vão julgar como um negócio ruim, mas o ala não está nem um pouco arrependido.

“Eu acho que assinei o contrato perfeito para esse momento. Conversei com Ime Udoka [técnico] e o GM Rafael [Stone] para entender como querem montar esse time e o que planejam para mim. Por isso, estou satisfeito com o que fiz. E estou feliz por acabar com essa questão, pois nos poupa de um ruído externo durante a temporada. O foco, então, é só em basquete agora”, explicou o craque de 37 anos.

O comprometimento e satisfação de Kevin Durant, a princípio, não surpreende. O astro desejava jogar no Rockets e, por isso, trabalhou nos bastidores para “direcionar” a sua saída do Phoenix Suns. Tanto que, desde que chegou à equipe texana, deixou claro que tinha intenção de fechar um acordo prévio. Isso reflete, acima de tudo, a sua confiança no trabalho de técnicos e dirigentes da franquia.

“Eles estão bem comprometidos em recolocar Houston entre os candidatos ao título da NBA. Já podia sentir isso enquanto adversário. Estar aqui e ver a atenção aos detalhes de todos só me deixa confiante de que temos o que é preciso para a franquia alcançar o sucesso. Então, estou feliz por ser parte desse time. Eu quero seguir trabalhando para provar o meu valor dentro desse projeto”, concluiu o veterano.

Generoso

O “desconto” que Kevin Durant deu ao Rockets em seu novo contrato é significativo. Ele cedeu US$30 milhões na negociação, pois era elegível a US$120 milhões por duas temporadas. Por isso, a decisão do ala repercutiu entre os atletas após a confirmação. Alperen Sengun, por exemplo, viu a notícia com uma sinalização do espírito coletivo de um dos melhores jogadores da atualidade.

“Nós vemos o quanto Kevin quer jogar e, mais do que isso, vencer aqui. E acho que é importante quando ele aceita um desconto no novo vínculo para ficar por mais tempo. Esse ato tem muito significado. Afinal, isso é a prova de que se importa com o time e quer ajudar a todos. Eu estou simplesmente feliz, então, por ver a sua atitude”, comemorou o pivô turco.

Amen Thompson foi outro jogador que exaltou a atitude do novo colega de elenco. No entanto, diante dos altos valores envolvidos, deixou uma pitada de ironia na avaliação. “A extensão do seu contrato significa muito para todos nós. Eu não vi os detalhes, mas ele é uma ótima pessoa. Certamente, muito generosa”, disse o jovem, com um sorriso no rosto.

Legado

É possível que, por causa da idade, o Rockets seja o último time da carreira de Durant. Então, muita gente vê a nova equipe como uma chance final do ala engrandecer o seu legado. O seu currículo é contestado por várias pessoas, apesar dos dois títulos como MVP das finais, pelas decisões que tomou desde a saída do Oklahoma City Thunder. Ele tem uma visão bem diferente sobre a sua trajetória na liga.

“A definição de legado virou uma coisa confusa para mim nos últimos anos. A meu ver, antes de tudo, isso também passa por causar impacto em uma organização e construir boas relações com as pessoas. Eu tive saídas difíceis de alguns times dos quais passei, mas, nos bastidores, levei amizades para a vida inteira. Para mim, isso tem muito valor”, opinou o futuro membro do Hall da Fama.

