Kevin Durant detona NBA por estreia contra Thunder

O primeiro jogo de Kevin Durant pela temporada regular da NBA será contra seu ex-time, Oklahoma City Thunder, no dia 21 de outubro. Então, ele estará na noite de entrega dos anéis de campeão para a equipe que faturou o título em 2024/25. No entanto, o veterano não gostou da decisão da liga e achou que foi feito de forma proposital para gerar incômodo e engajamento.

“Eu estou nessa liga há muito tempo e eles sabem da minha história com o time. Mesmo assim, colocaram Thunder x Houston Rockets como o primeiro jogo da temporada e o primeiro em uma nova emissora. Não sei se acho isso legal, mas sei como é. Espero que as pessoas fiquem felizes com eles receberem o anel e não por verem a minha reação”, disse Kevin Durant no programa Up & Adams Show.

“Eu não fico feliz, triste ou chateado vendo Thunder chegar ao sucesso porque eu também conseguiu alcançar o meu sucesso. E eles merecem o que ganharam. Mesmo sendo uma década atrás, meu nome ainda gera controvérsias em Oklahoma, e a NBA sabe disso. Então, não sei se acho uma decisão legal”, completou o craque.

A questão é que a torcida do Oklahoma City Thunder guarda mágoa do astro que deixou o a franquia para defender o Golden State Warriors em 2016. Prova disso é que, em meados de agosto, Kevin Durant discutiu com um fã do Thunder depois que a NBA divulgou os jogos de abertura da temporada. Na ocasião, ele foi provocado por torcedores e rebateu com ironia.

“Onde estará sua mente na noite de estreia da NBA quando você ver time que lhe deu tudo hastear um banner de campeão depois que você os deixou na mão?”. Em resposta, Kevin Durant provocou o fã do Thunder. “Finalmente. Já faz dez anos. Era hora de ganharem um título (risos)”.

Portanto, a noite de abertura da temporada da NBA ganhou um “tempero” a mais. Durant foi o primeiro ídolo da franquia. Selecionado pelo Seattle SuperSonics no Draft de 2007, ele foi para o Thunder quando acabou a equipe. Entretanto, após anos tentando vencer um título, ele fechou com o Golden State Warriors, em 2016, onde foi duas vezes campeão. Como resultado, a torcida de Oklahoma não gostou da sua decisão e se sentiu traída.

Vale lembrar que Durant passou nove dos seus 17 anos de carreira com o Thunder. Isso porque ele defendeu a franquia entre 2008 e 2016. Depois, três temporadas no Warriors até sofrer grave lesão. O astro ainda teve três campanhas com o Brooklyn Nets e três com o Phoenix Suns. Agora, se junta ao Rockets para 2025/26.

Por fim, Kevin Durant estreou pelo Rockets na pré-temporada da NBA, em vitória sobre o Utah Jazz, na quarta-feira (8). O astro fez 20 pontos, com sete arremessos certos em dez tentativas. Ao todo, atuou por mais de 23 minutos.

