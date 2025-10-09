Em duelo entre Kevin Durant e calouro, Rockets bate Jazz

Na estreia de Kevin Durant pelo Houston Rockets e do jovem Ace Bailey pelo Utah Jazz, a franquia texana superou o time de Salt Lake City. O duelo marcou a estreia de Utah na pré-temporada e o segundo jogo de Houston, que aliás, segue invicto nos amistosos. O veterano jogador de 37 anos e o jovem promissor de 19, fizeram bom confronto em uma partida cheia de pontos.
O Rockets terá um longo descanso. Afinal, só volta a atuar na próxima terça-feira (14) contra o New Orleans Pelicans. Por outro lado, o Jazz já volta a quadra nessa sexta-feira (10), quando segue no Texas para encarar o San Antonio Spurs.
Escalações
Houston entrou nesse duelo com três desfalques. Além da já conhecida ausência de Fred VanVleet, também ficaram de fora Dorian Finney-Smith e Steven Adams. Assim, o time texano entrou com uma formação titular muito comentada como possível após a contusão do veterano armador. Reed Sheppard e Amen Thompson estiveram no perímetro, acompanhando Durant em sua estreia, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.
Do mesmo modo, a lista de desfalques de Utah era extensa. Afinal, não atuaram o astro Lauri Markkanen, além de Walker Kessler, Kyle Filipowski, Isaiah Collier e o veterano Georges Niang. Então, o Jazz teve em quadra um misto entre jovens e veteranos em uma equipe que segue em reconstrução. Keyonte George, Svi Mykhailiuk, Taylor Hendricks, Ace Bailey e Jusuf Nurkic começaram jogando.
Destaques
Todos os olhos, acima de tudo, estavam voltados para Kevin Durant no duelo entre Rockets x Jazz. Após perder a primeira partida amistosa de seu novo time contra o Atlanta Hawks, ele enfim esteve em quadra. O craque marcou 20 pontos em 23 minutos na quadra, o que inclui acertar sete de seus dez arremessos. Aliás, 12 desses 20 pontos vieram em um terceiro quarto realmente muito quente.
Ainda procurando um armador oficial, a atuação dos jovens de Houston foi um pouco mais encorajadora hoje. Afinal, Thompson e Sheppard somaram nove assistências e três turnovers no duelo. É verdade que não foi um volume gigante, mas com um Alperen Sengun inspirado com 13 assistências e um desperdício, isso acaba impactando de forma positiva. Houston segue tentando descobrir maneiras de construir, sem VanVleet.
Vale também destacar a segunda unidade de jovens de Houston, que outra vez se destacaram para fechar o jogo. JD Davison e o veterano Aaron Holiday seguem combinando bem do perímetro. Além disso, foi uma boa noite de nomes como Jeff Green e Tari Eason. Apesar de não ter defendido com tanta energia, a equipe venceu.
Do outro lado, atuação muito boa de Ace Bailey, a principal escolha de Utah no Draft. O ala marcou 25 pontos, acertando 11 de 16 arremesso, trabalhando com bons cortes e agressividade no aro. Ele fez boas leituras com Keyonte George e Jusuf Nurkic, que lideram o time com 16 assistências e apenas quatro turnovers combinados. Ainda sobrou tempo para converter duas bolas de três.
Se as estreias de Kevin Durant e Ace Bailey eram a grande atração do Houston Rockets x Utah Jazz, o retorno de Taylor Hendricks também aconteceu. O ala que sofreu grave lesão e perdeu toda a campanha de 2024/25, marcou 15 pontos, com boa eficiência nos arremessos e quatro bolas de três. O muito bom arremessador Brice Sensabaugh também foi destaque nesse sentido, com seis acertos.
Por fim, um bom jogo dos veteranos. O já citado Nurkic trabalho bem em ambas as frentes e quase fechou com um triplo duplo após acertar todos os seus arremessos. Aliás, quem saiu bem do banco de reservas também foi Kevin Love, anotando 12 pontos. Utah chegou a liderar por dez pontos antes no primeiro quarto, mas não conseguiu conter o ataque rival e foi controlado a partir do segundo período.
(0-1) Utah Jazz 127 x 140 Houston Rockets (2-0)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ace Bailey
|25
|6
|3
|2
|1
|Brice Sensabaugh
|24
|3
|1
|1
|1
|Keyonte George
|16
|2
|9
|0
|0
|Taylor Hendricks
|15
|4
|3
|2
|0
|Jusuf Nurkic
|12
|8
|7
|1
|0
Três pontos: 20/45 (44.4%) / Sensabaugh: 6/10
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|20
|2
|1
|1
|0
|Amen Thompson
|19
|7
|6
|2
|1
|Jabari Smith Jr.
|18
|3
|0
|0
|1
|Alperen Sengun
|13
|5
|13
|4
|0
|Reed Sheppard
|11
|4
|3
|1
|2
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Smith: 3/5
Outros jogos
Além da vitória do Rockets de Kevin Durant sobre o Jazz de Ace Bailey, a rodada ainda contou com mais quatro partidas nessa quarta (8). Em duelo animado, o San Antonio Spurs venceu o Miami Heat na Flórida com bom jogo de Keldon Johnson e ótima perfomance de Kel’el Ware do outro lado.
O Boston Celtics estreou na pré-temporada com vitória. Enquanto Jayson Tatum se recupera de lesão, Jaylen Brown e Derrick White devem liderar o caminho celta e mostraram isso no primeiro duelo, batendo o Memphis Grizzlies.
O Toronto Raptors bateu o Sacramento Kings em um grande jogo de Brandon Ingram, que marcou 21 pontos. Por fim, em grande virada liderada por um último quarto incrível de Quinten Post, o Golden State Warriors bateu o Portland Trail Blazers, que também estreava nos amistosos de 2025/26 nessa quarta.
(0-1) Portland Trail Blazers 123 x 129 Golden State Warriors (2-0)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shaedon Sharpe
|22
|6
|2
|0
|0
|Deni Avdija
|14
|8
|3
|0
|1
|Toumani Camara
|14
|4
|3
|1
|2
|Kris Murray
|12
|4
|1
|0
|0
|Blake Wesley
|9
|6
|2
|2
|0
Três pontos: 16/48 (33.3%) / Sharpe: 4/8
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Quinten Post
|20
|4
|2
|0
|0
|L.J Cryer
|14
|1
|2
|1
|0
|Buddy Hield
|13
|4
|1
|1
|0
|Jimmy Butler
|12
|2
|3
|2
|0
|Stephen Curry
|11
|4
|3
|0
|0
Três pontos: 19/45 (42.2%) / Post: 4/9
(2-0) San Antonio Spurs 112 x 107 Miami Heat (0-3)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keldon Johnson
|19
|6
|1
|0
|0
|Julian Champagnie
|15
|3
|4
|2
|1
|Devin Vassell
|12
|6
|2
|1
|0
|Luke Kornet
|9
|11
|4
|1
|1
|Victor Wembanyama
|10
|4
|5
|1
|2
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Champagnie: 5/7
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kel’el Ware
|29
|12
|1
|1
|1
|Jaime Jaquez Jr.
|19
|3
|1
|0
|0
|Norman Powell
|18
|4
|3
|1
|1
|Kasparas Jakucionis
|8
|0
|10
|2
|1
|Bam Adebayo
|9
|4
|0
|1
|0
Três pontos: 10/29 (34.5%) / Ware: 3/6
(1-0) Boston Celtics 121 x 103 Memphis Grizzlies (0-2)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|21
|1
|0
|0
|0
|Derrick White
|16
|3
|10
|1
|2
|Baylor Scheierman
|13
|5
|2
|2
|0
|Chris Boucher
|11
|4
|0
|1
|1
|Luka Garza
|10
|10
|0
|0
|1
Três pontos: 15/53 (28.3%) / Brown: 3/6
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Wells
|21
|1
|3
|0
|0
|Cedric Coward
|15
|6
|0
|2
|0
|Santi Aldama
|12
|6
|2
|0
|0
|Cam Spencer
|10
|3
|3
|2
|0
|Braxton Key
|8
|6
|1
|1
|0
Três pontos: 7/38 (18.4%) / Wells: 3/5
(1-1) Toronto Raptors 130 x 122 Sacramento Kings (0-1)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|21
|6
|3
|0
|0
|Ja’Kobe Walter
|15
|2
|3
|1
|1
|Gradey Dick
|14
|2
|1
|1
|1
|RJ Barrett
|13
|2
|4
|1
|0
|Collin Murray-Boyles
|12
|7
|6
|0
|2
Três pontos: 20/37 (54.1%) / Ingram: 5/7
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Domantas Sabonis
|19
|4
|1
|1
|2
|Zach LaVine
|16
|1
|1
|0
|0
|Dylan Cardwell
|12
|3
|1
|0
|1
|Nique Clifford
|10
|3
|9
|2
|0
|Devin Carter
|8
|3
|3
|1
|0
Três pontos: 10/33 (30.3%) / LaVine: 3/5
