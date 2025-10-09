Em duelo entre Kevin Durant e calouro, Rockets bate Jazz

Rodada também contou com vitórias de Warriors, Raptors, Celtics e Spurs

Kevin Durant Rockets Jazz Fonte: Reprodução / X

Na estreia de Kevin Durant pelo Houston Rockets e do jovem Ace Bailey pelo Utah Jazz, a franquia texana superou o time de Salt Lake City. O duelo marcou a estreia de Utah na pré-temporada e o segundo jogo de Houston, que aliás, segue invicto nos amistosos. O veterano jogador de 37 anos e o jovem promissor de 19, fizeram bom confronto em uma partida cheia de pontos.

Continua após a publicidade

O Rockets terá um longo descanso. Afinal, só volta a atuar na próxima terça-feira (14) contra o New Orleans Pelicans. Por outro lado, o Jazz já volta a quadra nessa sexta-feira (10), quando segue no Texas para encarar o San Antonio Spurs.

Escalações

Houston entrou nesse duelo com três desfalques. Além da já conhecida ausência de Fred VanVleet, também ficaram de fora Dorian Finney-Smith e Steven Adams. Assim, o time texano entrou com uma formação titular muito comentada como possível após a contusão do veterano armador. Reed Sheppard e Amen Thompson estiveram no perímetro, acompanhando Durant em sua estreia, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.

Continua após a publicidade

Do mesmo modo, a lista de desfalques de Utah era extensa. Afinal, não atuaram o astro Lauri Markkanen, além de Walker Kessler, Kyle Filipowski, Isaiah Collier e o veterano Georges Niang. Então, o Jazz teve em quadra um misto entre jovens e veteranos em uma equipe que segue em reconstrução. Keyonte George, Svi Mykhailiuk, Taylor Hendricks, Ace Bailey e Jusuf Nurkic começaram jogando.

Destaques

Todos os olhos, acima de tudo, estavam voltados para Kevin Durant no duelo entre Rockets x Jazz. Após perder a primeira partida amistosa de seu novo time contra o Atlanta Hawks, ele enfim esteve em quadra. O craque marcou 20 pontos em 23 minutos na quadra, o que inclui acertar sete de seus dez arremessos. Aliás, 12 desses 20 pontos vieram em um terceiro quarto realmente muito quente.

Continua após a publicidade

Ainda procurando um armador oficial, a atuação dos jovens de Houston foi um pouco mais encorajadora hoje. Afinal, Thompson e Sheppard somaram nove assistências e três turnovers no duelo. É verdade que não foi um volume gigante, mas com um Alperen Sengun inspirado com 13 assistências e um desperdício, isso acaba impactando de forma positiva. Houston segue tentando descobrir maneiras de construir, sem VanVleet.

Vale também destacar a segunda unidade de jovens de Houston, que outra vez se destacaram para fechar o jogo. JD Davison e o veterano Aaron Holiday seguem combinando bem do perímetro. Além disso, foi uma boa noite de nomes como Jeff Green e Tari Eason. Apesar de não ter defendido com tanta energia, a equipe venceu.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Do outro lado, atuação muito boa de Ace Bailey, a principal escolha de Utah no Draft. O ala marcou 25 pontos, acertando 11 de 16 arremesso, trabalhando com bons cortes e agressividade no aro. Ele fez boas leituras com Keyonte George e Jusuf Nurkic, que lideram o time com 16 assistências e apenas quatro turnovers combinados. Ainda sobrou tempo para converter duas bolas de três.

Se as estreias de Kevin Durant e Ace Bailey eram a grande atração do Houston Rockets x Utah Jazz, o retorno de Taylor Hendricks também aconteceu. O ala que sofreu grave lesão e perdeu toda a campanha de 2024/25, marcou 15 pontos, com boa eficiência nos arremessos e quatro bolas de três. O muito bom arremessador Brice Sensabaugh também foi destaque nesse sentido, com seis acertos.

Continua após a publicidade

Por fim, um bom jogo dos veteranos. O já citado Nurkic trabalho bem em ambas as frentes e quase fechou com um triplo duplo após acertar todos os seus arremessos. Aliás, quem saiu bem do banco de reservas também foi Kevin Love, anotando 12 pontos. Utah chegou a liderar por dez pontos antes no primeiro quarto, mas não conseguiu conter o ataque rival e foi controlado a partir do segundo período.

(0-1) Utah Jazz 127 x 140 Houston Rockets (2-0)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ace Bailey 25 6 3 2 1
Brice Sensabaugh 24 3 1 1 1
Keyonte George 16 2 9 0 0
Taylor Hendricks 15 4 3 2 0
Jusuf Nurkic 12 8 7 1 0

Três pontos: 20/45 (44.4%) / Sensabaugh: 6/10

Continua após a publicidade

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 20 2 1 1 0
Amen Thompson 19 7 6 2 1
Jabari Smith Jr. 18 3 0 0 1
Alperen Sengun 13 5 13 4 0
Reed Sheppard 11 4 3 1 2

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Smith: 3/5

Continua após a publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Rockets de Kevin Durant sobre o Jazz de Ace Bailey, a rodada ainda contou com mais quatro partidas nessa quarta (8). Em duelo animado, o San Antonio Spurs venceu o Miami Heat na Flórida com bom jogo de Keldon Johnson e ótima perfomance de Kel’el Ware do outro lado.

O Boston Celtics estreou na pré-temporada com vitória. Enquanto Jayson Tatum se recupera de lesão, Jaylen Brown e Derrick White devem liderar o caminho celta e mostraram isso no primeiro duelo, batendo o Memphis Grizzlies.

Continua após a publicidade

O Toronto Raptors bateu o Sacramento Kings em um grande jogo de Brandon Ingram, que marcou 21 pontos. Por fim, em grande virada liderada por um último quarto incrível de Quinten Post, o Golden State Warriors bateu o Portland Trail Blazers, que também estreava nos amistosos de 2025/26 nessa quarta.

(0-1) Portland Trail Blazers 123 x 129 Golden State Warriors (2-0)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shaedon Sharpe 22 6 2 0 0
Deni Avdija 14 8 3 0 1
Toumani Camara 14 4 3 1 2
Kris Murray 12 4 1 0 0
Blake Wesley 9 6 2 2 0

Três pontos: 16/48 (33.3%) / Sharpe: 4/8

Continua após a publicidade

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Quinten Post 20 4 2 0 0
L.J Cryer 14 1 2 1 0
Buddy Hield 13 4 1 1 0
Jimmy Butler 12 2 3 2 0
Stephen Curry 11 4 3 0 0

Três pontos: 19/45 (42.2%) / Post: 4/9

Continua após a publicidade

(2-0) San Antonio Spurs 112 x 107 Miami Heat (0-3)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keldon Johnson 19 6 1 0 0
Julian Champagnie 15 3 4 2 1
Devin Vassell 12 6 2 1 0
Luke Kornet 9 11 4 1 1
Victor Wembanyama 10 4 5 1 2

Três pontos:  13/36 (36.1%) / Champagnie: 5/7

Continua após a publicidade

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kel’el Ware 29 12 1 1 1
Jaime Jaquez Jr. 19 3 1 0 0
Norman Powell 18 4 3 1 1
Kasparas Jakucionis 8 0 10 2 1
Bam Adebayo 9 4 0 1 0

Três pontos: 10/29 (34.5%) / Ware: 3/6

Continua após a publicidade

(1-0) Boston Celtics 121 x 103 Memphis Grizzlies (0-2)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 21 1 0 0 0
Derrick White 16 3 10 1 2
Baylor Scheierman 13 5 2 2 0
Chris Boucher 11 4 0 1 1
Luka Garza 10 10 0 0 1

Três pontos: 15/53 (28.3%) / Brown: 3/6

Continua após a publicidade

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Wells 21 1 3 0 0
Cedric Coward 15 6 0 2 0
Santi Aldama 12 6 2 0 0
Cam Spencer 10 3 3 2 0
Braxton Key 8 6 1 1 0

Três pontos: 7/38 (18.4%) / Wells: 3/5

Continua após a publicidade

(1-1) Toronto Raptors 130 x 122 Sacramento Kings (0-1)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brandon Ingram 21 6 3 0 0
Ja’Kobe Walter 15 2 3 1 1
Gradey Dick 14 2 1 1 1
RJ Barrett 13 2 4 1 0
Collin Murray-Boyles 12 7 6 0 2

Três pontos: 20/37 (54.1%) / Ingram: 5/7

Continua após a publicidade

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Domantas Sabonis 19 4 1 1 2
Zach LaVine 16 1 1 0 0
Dylan Cardwell 12 3 1 0 1
Nique Clifford 10 3 9 2 0
Devin Carter 8 3 3 1 0

Três pontos: 10/33 (30.3%) / LaVine: 3/5

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais!

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Continua após a publicidade

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
Times da NBA miram troca por Jarrett Allen
Últimas Notícias Thumbnail
Kevin Durant reage sobre Russell Westbrook no Rockets
Últimas Notícias Thumbnail
Bradley Beal define “novo espírito” como reforço do Clippers
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.