NBA: Técnico abre o jogo sobre encaixe de Al Horford no Warriors

Tetrampeão da NBA à frente do Golden State Warriors, o técnico Steve Kerr abriu o jogo sobre o encaixe de Al Horford na equipe. Nesse domingo (5), o pivô fez sua estreia pelo time na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 111 a 103. Ao final do duelo válido pela pré-temporada da NBA, o treinador falou sobre as qualidades do dominicano.

Continua após a publicidade

“É divertido ver tudo o que ele é capaz de fazer em quadra. Arremesso, passe, capacidade defensiva, ritmo do jogo. Ele está sempre no lugar certo. Esse acúmulo de tanto conhecimento e experiência na NBA vai nos ajudar muito”.

“Al Horford foi uma baita aquisição para o Warriors. Acho que a grande questão é ver quantas partidas ele vai jogar. No ano passado, por exemplo, ele não atuou em dois jogos seguidos”, afirmou Kerr.

Continua após a publicidade

Veterano de 18 temporadas na NBA, Al Horford jogou 14 minutos no duelo entre Warriors e Lakers. Vindo do banco, ele conseguiu três pontos, quatro rebotes, três assistências e três tocos. Nesta offseason, o pivô assinou um contrato de dois anos com a equipe. Pelo acordo, Horford vai receber US$11,6 milhões em salários.

Além disso, Steve Kerr sinalizou que Horford será o parceiro ideal de Jonathan Kuminga no Warriors. Afinal, o dominicano é ótimo espaçando a quadra. Na carreira, o pivô de 39 anos tem um aproveitamento de quase 38% nas bolas de três.

Continua após a publicidade

Leia mais!

“Para ser franco, JK não tem jogado tanto quanto gostaria porque tem sido mais difícil encontrar combinações que funcionem. Com o JK, queremos dar espaço a ele quando tiver a bola. Um pivô que espaça a quadra como Al pode ajudá-lo bastante. Então, a formação com JK, Al e três arremessadores ao redor deles pode ser interessante”.

“Mas é certo que Al vai se dar bem com qualquer um que estiver em quadra. Não importa se é JK, Draymond Green, Jimmy Butler. Ele pode até jogar com Trayce Jackson-Davis ou Quinten Post. Então, a beleza do Al é a versatilidade que ele nos dá”, concluiu o técnico de Golden State.

Continua após a publicidade

O astro Stephen Curry também rasgou elogios ao novo pivô do Warriors. De acordo com o armador, Horford vai impactar o time nos dois lados da quadra.

“Al espaça a quadra, tem presença na defesa. Você viu o passe que ele me deu no canto da quadra. É uma química que só tende a melhorar. Um jogador de elevado QI de basquete, experiente e com calibre de campeão. Enfim, ele pode realmente se encaixar em qualquer escalação do nosso time”, disse Curry.

Continua após a publicidade

Por fim, Kerr escalou um quinteto titular mais baixo diante do Lakers: Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Butler e Green. Mas a tendência é que Horford seja o titular ao longo da campanha.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA