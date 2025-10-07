NBA: Técnico abre o jogo sobre encaixe de Al Horford no Warriors

Tetrampeão da NBA à frente do Golden State Warriors, o técnico Steve Kerr abriu o jogo sobre o encaixe de Al Horford na equipe. Nesse domingo (5), o pivô fez sua estreia pelo time na vitória sobre o Los Angeles Lakers por 111 a 103. Ao final do duelo válido pela pré-temporada da NBA, o treinador falou sobre as qualidades do dominicano.
“É divertido ver tudo o que ele é capaz de fazer em quadra. Arremesso, passe, capacidade defensiva, ritmo do jogo. Ele está sempre no lugar certo. Esse acúmulo de tanto conhecimento e experiência na NBA vai nos ajudar muito”.
“Al Horford foi uma baita aquisição para o Warriors. Acho que a grande questão é ver quantas partidas ele vai jogar. No ano passado, por exemplo, ele não atuou em dois jogos seguidos”, afirmou Kerr.
Veterano de 18 temporadas na NBA, Al Horford jogou 14 minutos no duelo entre Warriors e Lakers. Vindo do banco, ele conseguiu três pontos, quatro rebotes, três assistências e três tocos. Nesta offseason, o pivô assinou um contrato de dois anos com a equipe. Pelo acordo, Horford vai receber US$11,6 milhões em salários.
Além disso, Steve Kerr sinalizou que Horford será o parceiro ideal de Jonathan Kuminga no Warriors. Afinal, o dominicano é ótimo espaçando a quadra. Na carreira, o pivô de 39 anos tem um aproveitamento de quase 38% nas bolas de três.
“Para ser franco, JK não tem jogado tanto quanto gostaria porque tem sido mais difícil encontrar combinações que funcionem. Com o JK, queremos dar espaço a ele quando tiver a bola. Um pivô que espaça a quadra como Al pode ajudá-lo bastante. Então, a formação com JK, Al e três arremessadores ao redor deles pode ser interessante”.
“Mas é certo que Al vai se dar bem com qualquer um que estiver em quadra. Não importa se é JK, Draymond Green, Jimmy Butler. Ele pode até jogar com Trayce Jackson-Davis ou Quinten Post. Então, a beleza do Al é a versatilidade que ele nos dá”, concluiu o técnico de Golden State.
O astro Stephen Curry também rasgou elogios ao novo pivô do Warriors. De acordo com o armador, Horford vai impactar o time nos dois lados da quadra.
“Al espaça a quadra, tem presença na defesa. Você viu o passe que ele me deu no canto da quadra. É uma química que só tende a melhorar. Um jogador de elevado QI de basquete, experiente e com calibre de campeão. Enfim, ele pode realmente se encaixar em qualquer escalação do nosso time”, disse Curry.
Por fim, Kerr escalou um quinteto titular mais baixo diante do Lakers: Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Butler e Green. Mas a tendência é que Horford seja o titular ao longo da campanha.
