Kevin Durant reage sobre Russell Westbrook no Rockets

Durante participação no programa Up & Adams Show, Kevin Durant falou sobre o futuro de Russell Westbrook na NBA. Ao ser perguntado sobre chegada do armador no Houston Rockets, o astro negou saber de algo concreto. No entanto, garantiu que gostaria de atuar de novo ao lado do ex-companheiro de Oklahoma City Thunder.

“Não tenho a mínima ideia, não perguntei a ninguém sobre isso. Não me falaram nada e, geralmente, quando coisas assim acontecem, costuma ser bem falado. Mas, não ouvi nada além dos fãs na internet. Ele é uma lenda e acho que ele merece estar na NBA agora. Acredito ele deve deixar a liga na sua hora. Então, sim. Isso (jogar com ele) seria demais. Mas, não é uma decisão minha. Estou deixando isso para quem toma essas decisões”, disse Kevin Durant.

Assim que saiu a confirmação de que Fred VanVleet está fora da próxima temporada da NBA, o nome de Russell Westbrook surgiu como possível substituto no Houston Rockets de Kevin Durant. Apesar de ainda não passar de um rumor, vale lembrar que o veterano está sem contrato para a nova campanha da liga.

Russell Westbrook, que completará 37 anos em novembro, está sem time desde que deixou o Denver Nuggets. No entanto, o único boato em toda a agência livre era sobre ser reserva no Sacramento Kings. E, mesmo assim, depende da troca de Malik Monk para ter minutos em quadra.

Portanto, ainda sem time, o mercado indica que Westbrook perdeu força na NBA. A grave lesão de Fred VanVleet seria um “atalho” para ele conseguir contrato com o Rockets. Entretanto, o time de Houston está a apenas US$1,2 milhão de entrar no primeiro nível de taxas (first apron). Então, apesar de ter uma vaga no elenco, não consegue contratar ninguém agora.

Apesar de a contratação de Russell Westbrook não estar descartada, ela sequer ainda foi cogitada oficialmente pelo Rockets. Entre os agentes livres disponíveis no mercado da NBA, o veterano é a melhor opção. Mas, há pouco mais de uma semana, Jake Fischer, do site Bleacher Report, disse que a franquia só deve se movimentar na trade deadline, em fevereiro.

“Não se espera nenhum movimento de Houston após a devastadora lesão de Fred VanVleet. Pelo menos não ainda. Ou seja, nada de troca até a trade deadline (5 de fevereiro) da NBA”, afirmou o jornalista.

Rixa entre Durant e Westbrook?

Kevin Durant e Russell Westbrook formaram uma das grandes duplas da última década na NBA. Além de grandes parceiros dentro de quadra, os astros eram amigos fora dela. Porém, a relação ruiu quando o ala-pivô decidiu deixar o Oklahoma City Thunder rumo ao Golden State Warriors.

A decisão surpreendeu a NBA na época. Afinal, Kevin Durant e Russell Westbrook poderiam em algum momento conquistar um título. Durant, entretanto, preferiu encurtar o caminho ao ser juntar a Stephen Curry no Warriors. Mas, segundo o jornalista Skip Bayless o antigo colega de Thunder foi o principal motivo para a saída.

“Durant escolheu deixar o Thunder por causa de Westbrook. E alguém muito próximo ele me disse que a principal razão para ele deixar o Thunder foi: ‘ele finalmente decidiu que nunca seria campeão com Russell como principal tomador de decisões”, revelou o insider durante a última temporada.

