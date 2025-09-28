NBA: Rockets não deverá buscar substituto para Fred VanVleet

O Houston Rockets não deverá buscar um substituto para o armador Fred VanVleet pelo menos até a trade deadline da NBA. A informação é de Jake Fischer, do portal Substack. De acordo com o repórter, a equipe texana deverá delegar a criação de jogadas para vários atletas. Além disso, o time está a apenas US$1,2 milhão de entrar no primeiro nível de taxas (first apron). Então, apesar de ter uma vaga no elenco, o Rockets não consegue contratar ninguém agora.

“Não se espera nenhum movimento de Houston após a devastadora lesão de Fred VanVleet. Pelo menos não ainda. Ou seja, nada de troca até a trade deadline (5 de fevereiro) da NBA”, afirmou Fischer, no podcast do jornalista Marc Stein.

Na última semana, o Rockets levou um balde de água fria com a lesão de VanVleet. Afinal, o armador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. A contusão aconteceu durante um treino da franquia em Bahamas. O jogador de 31 anos já passou por cirurgia e deverá perder toda a temporada 2025/26.

Fred VanVleet é um dos principais líderes do elenco do Rockets e possui um título da NBA no currículo. Vale lembrar que o veterano foi campeão pelo Toronto Raptors em 2019. Por isso, a ausência do titular deverá provocar uma mudança de rota na equipe. A princípio, o jovem Amen Thompson será o armador do time.

No entanto, como Fischer informou, vários jogadores terão a missão de criar jogadas em Houston. Assim, Alperen Sengun e Kevin Durant deverão passar muito tempo com a bola nas mãos. Ou seja, iniciar as ações ofensivas do Rockets. Na última temporada, ambos tiveram uma média superior a quatro assistências por jogo. Portanto, isso é algo que o técnico Ime Udoka vai ajustar nos treinos visando a temporada.

Além disso, o jovem Reed Sheppard deverá ter mais espaço no Rockets. Terceira escolha do Draft de 2024, o atleta de 21 anos atuou pouco em sua campanha de estreia na NBA. Mas a ausência de VanVleet poderá beneficiar o camisa 15. Pela Universidade de Kentucky, Sheppard teve uma média de 4,5 assistências em sua única temporada no College.

Por fim, Aaron Holiday, irmão mais novo de Jrue Holiday, é outro que deverá herdar alguns dos minutos de VanVleet. Mas em sete anos de NBA, o armador não se destacou pela criação de jogadas para os companheiros. Aliás, ele é muito mais um arremessador do que um passador.

Fred VanVleet

Fred VanVleet foi um dos pilares para a mudança de patamar do Rockets na NBA. Desde que chegou ao time, em 2023, a equipe passou de candidata à loteria de Draft a contender no Oeste. Como resultado, ele assinou, nesta offseason, uma extensão contratual de US$50 milhões por duas temporadas.

Em seu primeiro ano, VanVleet ajudou o Rockets a subir de 22 para 41 vitórias. Já em 2024/25, equipe venceu 52 jogos da fase regular e garantiu a segunda posição do Oeste. Dessa forma, encerrou um jejum de quatro anos sem ir aos playoffs. Na última temporada, VanVleet teve médias de 14,1 pontos e 5,6 assistências, em 60 jogos.

