Fred VanVleet sofre grave lesão e perderá temporada do Rockets

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Fred VanVleet sofreu grave lesão no joelho, nesta segunda-feira (22), e deve desfalcar o Houston Rockets em toda a próxima temporada. Ainda segundo o jornalista, o armador teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e passará por cirurgia ainda esta semana. A contusão aconteceu durante um treino da franquia em Bahamas.

Portanto, como mencionou Charania, a lesão de Fred VanVleet é devastadora para o Rockets. Isso porque ele é o armador titular da equipe e um dos principais líderes. Além disso, a posição de armador é uma das mais carentes do vasto elenco de Houston para 2025/26.

VanVleet foi um dos pilares para a mudança de patamar do Houston Rockets. Desde que chegou em 2023, o time passou de um candidato à loteria de Draft, para um time do topo da Conferência Oeste. Como resultado, ele assinou uma extensão de dois anos e US$50 milhões em junho. O novo vínculo ainda conta com uma player option em 2026/27. Ou seja, ele pode decidir se continua em Houston ou se virará um agente livre.

O armador de 31 anos ajudou o Rockets a passar de uma campanha 22 vitórias para 41 em seu primeiro ano. Em 2024/25, equipe venceu 52 jogos da fase regular e garantiu a segunda posição do Oeste. Dessa forma, encerrou um jejum de quatro anos sem ir à fase decisiva da NBA. VanVleet teve médias de 14.1 pontos na última temporada, sendo sua menor marca desde 2019. No entanto, elevou para 18.7 pontos por jogo nos playoffs.

Agora, sem contar com o armador titular, o Rockets pode dar chance para dois jovens do elenco. Então, Reed Sheppard, que foi terceira escolha do Draft de 2024, pode ganhar minutos. Aos 20 anos, ele disputou apenas três jogos como titular em seu ano de estreia. Além disso, de acordo com Keith Smith, do site Spotrac, Amen Thompson também pode ser usado na posição.

Vale destacar que o Rockets não tem espaço no teto salarial para contratar um substituto para Fred VanVleet. A menos que haja uma compensação salarial, Houston poderá contratar um jogador no início de janeiro para um contrato válido até o final da temporada. Ainda segundo o jornalista, portanto, a tendência é que o técnico Ime Udoka use as opções que tem no elenco.

“É uma situação difícil porque Houston não consegue contratar ninguém agora. Não há salário fácil de mudar que não esteja vinculado a um jogador de rotação. Então, isso significa esperar e usar os caras do elenco na posição de armador por alguns meses”, escreveu Smith.

Por fim, o Rockets pode ganhar uma exceção da NBA que permite contratar com a lesão de algum jogador. Situação semelhante, por exemplo, ao que o Boston Celtics teve com Gordon Hayward anos atrás. Essa “cláusula” teria valor de US$12.5 milhões. Mas, há três exigências: o valor pode ser usado para assinar contrato de um ano com um agente livre ou negociar com algum atleta de contrato expirante. Enquanto isso, ainda é preciso se manter dentro do primeiro nível de multas.

