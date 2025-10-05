“Russell Westbrook deveria ser jogador do Bucks”, crava analista

Houve alguns comentários de que Russell Westbrook poderia assinar e ser jogador do Milwaukee Bucks durante a offseason. Mas foi uma especulação que não durou pouco. Isso aconteceu por causa da inesperada dispensa do astro Damian Lillard e logo ficou claro que não passava de rumor. O que não quer dizer que ninguém apoie. O analista Kendrick Perkins, por exemplo, acha que o time deveria aproveitar a oportunidade.

“Vocês já pararam para pensar que nós estamos na pré-temporada e Russell não tem uma equipe? Loucura, pois é provável que seja a primeira vez em uns 15 anos que a NBA não vai tê-lo em quadra. É claro que acho que ele deveria estar em um elenco. Deveria ser jogador do Bucks agora, para mim. Mas a verdade é que não está”, lamentou o comentarista da ESPN.

Westbrook pode culpar, antes de tudo, a si mesmo por sua situação. Afinal, ele tinha um contrato garantido com o Denver Nuggets e recusou-o para ser agente livre em julho. Apostava em ter mais interessados nesse ano, mas achou um mercado “quieto” demais. Para Perkins, talvez, esse tenha sido o maior choque de realidade que o armador já recebeu em sua carreira.

“Deu tudo errado a partir do momento que Russell rejeitou a opção de ficar em Denver. Eu gostaria de crer que essa ausência é uma escolha dele porque está esperando uma proposta certa. Mas não acho que seja isso. Se passaram três meses e, por enquanto, ouvimos só o Sacramento Kings mostrando algum interesse nele. E, pelo jeito, nem era tanto assim”, contou o veterano.

Ex-amigo

Apesar da sua vontade e opinião, Perkins sabe que Russell Westbrook nunca teve chance de ser jogador do Bucks. Os dirigentes de Wisconsin, assim como vários outros ao redor da liga, nem cogitaram procurar o astro. O problema é a imagem que o desempenho em quadra criou para o armador em torno da liga. O ex-colega de Oklahoma City Thunder tentou alertá-lo sobre isso, mas não deu certo.

“Há alguns anos, quando estava no Los Angeles Lakers, eu falei que Russell precisava ter cuidado. Afinal, pelo que ouvi de alguns dirigentes na época, ele tinha que adaptar o seu jogo para não estar fora da liga em alguns anos. E a esposa dele não gostou do que disse, pois achou que estava o detonando. Mas foi só um relato. Essa nunca foi a minha intenção”, garantiu o ex-pivô do Boston Celtics.

A parceira de Perkins, aliás, também entrou na história para tentar refazer os laços das duas famílias. Mas, no fim das contas, não houve salvação para a amizade. “Ela pensou que tinha virado as costas para Russell em um momento importante. A minha esposa se envolveu, pois era uma coisa importante para mim. Depois disso, no entanto, a relação acabou”, concluiu.

Respeito

Mas será que essa imagem negativa de Westbrook é justa? Não só Perkins, mas vários outros antigos colegas de time do veterano garantem que não. Michael Porter é um desses defensores, por exemplo. Ambos jogaram juntos pelo Nuggets na temporada passada. O agora ala do Brooklyn Nets ficou surpreso porque trabalhou com um jogador bem diferente da reputação.

“Russell tem sido bem desrespeitado por tanta gente ao redor da liga. Em particular, na sua passagem por Los Angeles. Mas, quando jogou conosco, foi ótimo. Sempre jogava com muita energia e se adaptou ao nosso sistema. Torcia por todos. É uma temporada de 82 jogos, então todos tem altos e baixos. Nós tivemos uma boa relação. E, mais do que isso, ele virou um exemplo em vários aspectos”, elogiou Porter.

