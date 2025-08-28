Jeff Teague: “Russell Westbrook tem melhor carreira do que Kawhi Leonard”

Quem teve uma melhor carreira, por enquanto: Kawhi Leonard ou Russell Westbrook? Uma recente lista da CBS Sports colocou o ala à frente do armador, mas Jeff Teague não gostou. Mais do que isso, o ex-jogador cravou que foi uma conclusão errada do portal. Ele não tem dúvidas de que Westbrook deveria estar acima nesse ranking.

“Kawhi não é melhor do que Russell. Certamente, não tem uma melhor carreira. É fato que ele venceu títulos, sim, mas isso é algo que se ganha em grupo. É algo coletivo. A carreira, por sua vez, é individual. Kawhi nunca foi eleito o MVP da liga, por exemplo. Então, entre os dois, escolho Russell”, afirmou o ex-atleta do Atlanta Hawks.

O que “inflamou” a discussão, acima de tudo, foi a diferença de reconhecimento entre os craques na lista. Leonard foi o 13o colocado do ranking da CBS dos melhores do século XXI. Westbrook ficou só na 25a posição. Para o agora podcaster, o problema da lista é propor uma avaliação individual colocando muito peso em conquistas coletivas.

“Russell foi um MVP da temporada, enquanto Kawhi nunca foi o melhor jogador da NBA em algum momento. Queira ou não, Russell esteve no topo em um ano. O homem teve média de triplo-duplo em uma campanha inteira. Sem desrespeito a Kawhi, um jogador de que gosto muito, mas Russell era fogo”, reforçou o veterano.

Leia mais sobre Russell Westbrook

No lugar

O principal argumento em favor de Kawhi Leonard “contra” Russell Westbrook são os seus dois títulos, certamente. Ele foi campeão como MVP das finais no San Antonio Spurs e, em seguida, pelo Toronto Raptors. Muito se exalta o impacto do astro nesse segundo título, mas Teague crê que ele tinha um elenco de apoio de elite.

“Você pode dizer que Russell não seria campeão em Toronto. Mas, da mesma forma, eu digo que Kawhi não teria sido campeão ou mesmo MVP em Oklahoma City também. E o Raptors campeão, em particular, não era fraco. Jogadores como Kyle Lowry e Pascal Siakam, por exemplo, vão estar no Hall da Fama”, apontou o armador aposentado.

Teague crê que o rumo da carreira de vários atletas daquele Raptors prova que Leonard teve bem mais ajuda do que parece. “Fred VanVleet seria um all-star e jogava demais naquele momento. Além disso, OG Anunoby é um jogador de contrato máximo hoje. Por fim, aquele Toronto era muito melhor do que dizem”, concluiu.

Admiração

É seguro dizer que a rivalidade entre Kawhi Leonard e Russell Westbrook, a princípio, só existe fora de quadra. Ou seja, nas listas de sites e discussões de analistas. Afinal, eles até atuaram juntos pelo Los Angeles Clippers há pouco tempo. Na época, o armador fez vastos elogios à versatilidade do ala em prol do time.

“Kawhi pode pontuar, mas impacta as vitórias de diferentes formas. Ele é um grande jogador de basquete, em síntese. Sempre chega aos espaços da quadra que quer no momento certo. Quando está jogando em alto nível, certamente, faz o seu time ser muito bom. Muito bom mesmo”, reconheceu o ex-MVP da liga.

