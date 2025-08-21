Por Russell Westbrook, Kings deve fazer troca

O Sacramento Kings quer mesmo contar com o armador Russell Westbrook e, para isso, vem tentando fazer troca na NBA. De acordo com Grant Afseth, do Dallas Hoop Journal, o time californiano está oferecendo Malik Monk para quase toda a liga para abrir espaço ao MVP de 2017.

Russell Westbrook segue sem time após quase dois meses de agência livre, mas acredita-se que ele terá espaço em breve. O Kings, há muito tempo, vem sendo apontado como o principal destino do armador de 36 anos.

Assim como o Golden State Warriors, o time de Sacramento espera por uma definição sobre Jonathan Kuminga. A equipe quer contar com o ala, que precisa assinar um novo vínculo com o Warriors para sair em troca para o Kings. No entanto, pode ser mais difícil do que parece.

Afinal, o Warriors não quer contar com Malik Monk em uma eventual sign and trade com Sacramento. Monk vai receber cerca de US$18.8 milhões, enquanto Golden State quer fugir de altos salários para ficar abaixo do segundo nível de multas da NBA.

O Kings aguarda a decisão do Warriors para conseguir a troca de Monk e, então, fechar contrato com Russell Westbrook. Caso contrário, fica muito difícil a chegada do armador veterano ao time em 2025/26. Isso porque o elenco já conta com 18 jogadores, sendo 15 deles com acordos regulares e três two-way.

“O Kings vem tentando fazer a troca de Monk há algum tempo, mas não achou nenhum parceiro até aqui”, disse o jornalista. “A equipe precisa da troca para ter espaço e assinar com Russell Westbrook”.

Russell Westbrook atuou na última temporada pelo Denver Nuggets. Por lá, ele foi reserva em boa parte da campanha, mas o time teve bons momentos quando jogou como titular. Ao lado de Nikola Jokic, ele teve médias de 13.3 pontos, 6.1 assistências e 4.9 rebotes em 75 jogos no total. No entanto, quando foi do quinteto inicial, ele fez 15.3 pontos, 7.0 passes para a cesta, além de 6.1 rebotes.

No Kings, entretanto, Westbrook chegaria para ser reserva de Dennis Schroder. O alemão fechou seu acordo na agência livre da NBA e deve ter Zach LaVine ao seu lado. Ou seja, caso o time consiga acertar com o líder em triplos-duplos na história da liga, os três ocupariam quase todos os minutos da posição de Monk.

Portanto, ainda teria esse ponto. Não faria sentido para o Kings manter Monk, um dos melhores reservas da NBA nos últimos anos, com Westbrook no time. Caso Sacramento não faça a troca, ainda existe uma chance. Neste caso, teria de dispensar algum jogador sob contrato expirante para abrir vaga no grupo.

