NBA: Três times que devem decepcionar na temporada 2025/26

A temporada 2025/26 da NBA começa daqui exatos dois meses, mas alguns times que poderiam brigar pelos playoffs podem acabar decepcionando. Isso porque os movimentos ou as lesões de jogadores importantes podem impactar diretamente em suas campanhas. Claro que algumas equipes podem se recuperar, pois são 82 jogos. Mas existem indícios de que são franquias com mais problemas do que aparentam ter.

Continua após a publicidade

De novo, não estamos aqui para apontar os piores times da NBA para a nova temporada, mas são aqueles que podem ir aos playoffs com mais dificuldade do que o “papel” mostra. Por exemplo, se o Sacramento Kings for aos mata-matas, será uma grande surpresa. Afinal, não está entre os oito melhores do Oeste.

A mesma coisa acontece com o New Orleans Pelicans ou o Charlotte Hornets. Não são candidatos a nada na próxima temporada da NBA, então não vão aparecer na lista.

Continua após a publicidade

Ou seja, os times listados aqui são aqueles que podem brigar por algo em 2025/26, mas devem ter problemas na luta por playoffs.

Memphis Grizzlies

Não chega a ser segredo que o Memphis Grizzlies foi uma decepção na última temporada da NBA, mas entre os times do Oeste com alguma chance de mata-matas em 2025/26, a franquia pode falhar mais uma vez. Claro que Ja Morant deve voltar melhor para a próxima campanha, mas Memphis já vai começar com problemas no garrafão.

Continua após a publicidade

Jaren Jackson Jr só vai ser reavaliado em outubro e pode ter minutos restritos quando voltar às quadras. O ala-pivô fechou extensão na agência livre da NBA para a próxima temporada, mas machucou o dedo do pé dias depois. Além disso, o Grizzlies também não deve ter Zach Edey, que passou por cirurgia no tornozelo e não volta antes do dia 15 de outubro.

A grande dúvida é se os dois principais jogadores de garrafão estarão saudáveis para o começo da temporada 2025/26. E, por estarmos falando de Oeste, qualquer sequência ruim pode atrapalhar planos de pós-temporada. Então, se precisar depender de Brandon Clarke e Jock Landale com muitos minutos, isso pode ser um grande problema. Até porque Clarke pouco atuou nos últimos anos, perdendo 26, 76 e 18 jogos em cada uma das três campanhas passadas.

Continua após a publicidade

Por fim, a demissão de Taylor Jenkins, um técnico que levou o Grizzlies aos playoffs da NBA por dois anos seguidos em segundo no Oeste, não ajudou na última temporada.

Milwaukee Bucks

Sim, o Milwaukee Bucks já foi um dos principais candidatos ao título da NBA nos últimos anos, mas para a temporada 2025/26, outros times no Leste parecem bem melhores. No entanto, o Bucks conta com o provável melhor jogador da conferência, o astro Giannis Antetokounmpo. Isso pode fazer toda a diferença para brigar pelos playoffs.

Continua após a publicidade

Até que sim, mas existe um grande problema ali. O Bucks, se tirar o grego, é time de loteria. Sabe quantas vitórias a equipe teve na última temporada da NBA sem ele? Oito em 15, mas com Damian Lillard e Brook Lopez no elenco. Até Khris Middleton ajudava mais que Kyle Kuzma. Mas a direção achava o contrário, né?

O fato é que se Giannis perder mais de 20 jogos, com o atual elenco, o Bucks corre sérios riscos de não ir a lugar algum na próxima temporada da NBA. Mesmo com um Leste mais fraco, apesar de tudo, o time vai jogar no limite para ir aos mata-matas. Isso, claro, se ele não pedir troca até a trade deadline.

Continua após a publicidade

Leia mais

Philadelphia 76ers

Imagine o seguinte: o Philadelphia 76ers era um dos principais times do Leste antes do início da temporada passada na NBA, mas foi tão mal que nada garante a classificação em 2025/26. Se todo mundo estivesse saudável, tudo bem. Voltaria a ser candidato. O problema é que dois dos três melhores jogadores já estão machucados.

Joel Embiid e Paul George juntos. Quem imaginaria que poderia dar errado por lesões, né? E deu mesmo. Agora, adivinhe quais jogadores devem demorar para as suas estreias? Sim, os dois.

Continua após a publicidade

Assim como o Bucks, o Sixers vai jogar no limite para se classificar. Claro que são 52 jogos a serem feitos contra times do Leste, mas quem será o pivô titular se Embiid não estiver disponível? Andre Drummond. Boa sorte com isso e sua defesa inexistente.

Com isso, o 76ers vai depender muito de Tyrese Maxey e Jared McCain, além do calouro VJ Edgecombe. Basta para ir aos playoffs da próxima temporada da NBA?

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA