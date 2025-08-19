Ideia de troca leva Lauri Markkanen para o Suns

A offseason da NBA segue sendo alimentada por rumores. Um dos mais recentes foi o de que o Phoenix Suns pode tentar a troca por Lauri Markkanen. O ala-pivô pode ser negociado pelo Utah Jazz antes do início de 2025/26. Desse modo, o site Fade Away World especulou possíveis caminhos para o time de Arizona conseguir o jogador.

Continua após a publicidade

A troca de Lauri Markkanen vem sendo especulada desde o ano passado. Com o time do Jazz em reconstrução, a diretoria não descarta trocar o finlandês para focar na evolução de Isiaha Collier, Ace Bailey e Keyonte George. No entanto, o desafio é fazer uma proposta capaz de agradar o CEO Danny Ainge.

O Phoenix Suns, porém, pode aproveitar a queda de Markkanen no mercado. Após um ano abaixo da média, o ala já não tem mais o mesmo valor que teve nos últimos anos.

Além disso, Phoenix ainda não decidiu o futuro de Jalen Green. O jogador chegou na troca entre Suns e Houston Rockets. Embora seja um armador de talento, a junção dele com Devin Booker é um tanto duvidosa por conta das fragilidades defensivas de ambos. Assim, para forçar outros pontos do elenco, o jogador poderia ser envolvido no negócio por Markkanen.

Continua após a publicidade

Na troca por Lauri Markkanen, o Suns poderia adicionar um talento ofensivo ao redor de Booker. No ano passado, por exemplo, ele fez médias de 19 pontos e 5.9 rebotes. Além disso, o finlandês tem condições de espaçar a quadra, com 37% de acerto dos três pontos durante a carreira na NBA.

Leia mais!

Ademais, Markkanen poderia devolver o Suns ao status de candidato aos playoffs da NBA. Isso porque, além dele e Booker, o time ainda conta com o experiente Dillon Brooks, que deve dar intensidade defensiva ao time em 2025/26.

Continua após a publicidade

Em relação ao Utah Jazz, a chegada de Green na troca com o Suns reforçaria o corpo de armadores. Com o joven Collier e o novato Ace Bailey, o ex-Rockets seria um líder ofensivo na evolução dos jovens. Além disso, ele pode ser usado no futuro para que Utah ganhe mais ativos de Draft no futuro. Algo que pode ter dificuldades de mantiver Markkanen por mais tempo.

Por fim, a troca entre Suns e Jazz precisaria do Charlotte Hornets. Isso porque o time teria de mandar Pat Connaughton para equilibrar os salários no negócio. Em contrapartida, receberia duas escolhas de segunda rodada de Draft, para seguir acumulando ativos durante a reconstrução do elenco.

Continua após a publicidade

Portanto, confira a sugestão de troca do Suns por Markkanen:

Jazz recebe: Jalen Green e Pat Connaughton

Suns recebe: Lauri Markkanen

Hornets recebe: Royce O’Neale e duas picks de 2ª rodada em 2029 e 2031

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA