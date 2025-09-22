NBA: Russell Westbrook vira opção para o Rockets

Assim que saiu a confirmação de que Fred VanVleet está fora da próxima temporada da NBA, o nome de Russell Westbrook surgiu como possível substituto no Houston Rockets. Apesar de ainda não passar de um rumor, vale lembrar que Westbrook está sem contrato e sem grandes perspectivas para a nova campanha da liga.

Russell Westbrook, que completará 37 anos em novembro, está sem time desde que deixou o Denver Nuggets. No entanto, o único boato em toda a agência livre era sobre ser reserva no Sacramento Kings. E, mesmo assim, depende da troca de Malik Monk para ter minutos em quadra.

Afinal, o Kings já adicionou o armador Dennis Schroder e Malik Monk é visto como o principal reserva do time de Sacramento. Só com a saída de Monk, Westbrook teria espaço em um time da NBA em 2025/26. Ao menos, no papel.

No entanto, o fato de Fred VanVleet estar fora de toda a próxima campanha da NBA, dá a Russell Westbrook uma chance de voltar ao Rockets. Embora não seja muito grande, vale lembrar que Houston tem como substituto Aaron Holiday. Ou seja, é provável que a franquia texana vá ao mercado por alguém da função.

Por outro lado, o Rockets conta com outras duas opções “caseiras” fora Westbrook: Reed Sheppard, terceira escolha do Draft de 2024, além de Amen Thompson.

No caso de Thompson, ele chegou à NBA projetado para se tornar um armador enquanto se desenvolvia no Rockets. No entanto, como seu arremesso de três ainda não é bom o bastante (27.5% em 2024/25), ele vem jogando como ala. Mas mais do que isso, Houston carece de arremessadores.

Na última temporada da NBA, por exemplo, o Rockets foi apenas o 21° em aproveitamento no quesito, sendo o 20° em tentativas. E isso reforça a ideia de que o time não contrate Russell Westbrook. Isso porque ele teve 32.3% em 2024/25, o melhor desde os 34.3% do ano em que foi MVP, em 2017.

Por isso, existe a chance de Dorian Finney-Smith entrar no time titular como ala-armador, enquanto Thompson viraria o armador principal. Ex-jogador do Los Angeles Lakers, Finney-Smith teve 41.1% de três em 2024/25. Até então, ele era mais cotado para sair do banco como opção para Kevin Durant.

Aliás, Durant é ótimo arremessador, mas não tem muito volume de três pontos. Enquanto Durant teve 6.0 tentativas por jogo na última campanha pelo Phoenix Suns, VanVleet teve 7.7 pelo Rockets e seria cobrado para arriscar ainda mais na nova campanha da NBA.

Apesar de a contratação de Russell Westbrook não estar descartada, ela sequer ainda foi cogitada oficialmente pelo Rockets. Entre os agentes livres disponíveis no mercado da NBA, o veterano é a melhor opção.

Outra ideia, no entanto, passa por uma troca. Neste caso, o Rockets poderia ir atrás de um armador especialista em três pontos, não necessariamente para ser titular.

Russell Westbrook pode ser reforço do Rockets na NBA?

O fato é que Westbrook já passou pelo Rockets em um período ao lado de James Harden. Na época, ele recebeu muitas críticas por conta da falta de arremesso de três. Isso piorou ainda mais na “bolha” de Orlando, quando o armador teve problemas ainda maiores no quesito.

Nos oito jogos dos playoffs em que ele atuou em 2019/20, Westbrook acertou só 24.2% de três pelo Rockets. E, quando saiu de lá, boa parte da torcida não reclamou da troca por John Wall.

Para piorar, o Rockets está a US$1.25 milhão das taxas da NBA. Para Westbrook ou qualquer outro agente livre chegar no início da campanha, é preciso fazer uma troca, abrindo espaço na folha e ficar abaixo dos níveis de multas.

E outro fato pode deixar Westbrook longe de uma volta ao Rockets: Kevin Durant. Isso porque os dois jogaram juntos no Oklahoma City Thunder por oito temporadas e a saída de Durant não foi muito bem digerida pelo armador. Os dois pouco se falaram desde então.

