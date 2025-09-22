Mavericks acerta contrato com ex-jogador do Thunder

De acordo com Marc Stein, do site Substack, o Dallas Mavericks fechou contrato com um antigo jogador do Oklahoma City Thunder para o elenco dos treinos de pré-temporada. Trata-se do ala-pivô Jeremiah Robinson-Earl. Portanto, é um vínculo de curto prazo para que o atleta tente uma vaga no time principal.

Então, apesar do jornalista não revelar os termos do contrato, a tendência é que seja o chamado Exhibit 10 da NBA. Ou seja, um acordo de um ano, com salário mínimo, mas não garantido. Então, é uma forma dos times testarem atletas na pré-temporada, pensando no elenco principal ou para a G League.

Em outras palavras, Jeremiah Robinson-Earl vai ter a chance de mostrar potencial para o Dallas Mavericks durantes os treinos que antecedem a campanha de 2025/26 da NBA. Se agradar à comissão técnica, pode ficar no time até o fim da temporada. Por outro lado, pode jogar na G League ou ficar sem contrato.

No entanto, Marc Stein alerta para a pouca chance do ex-jogador do Oklahoma City Thunder conseguir uma vaga. Robinson-Earl, aliás, teria recusado propostas de outros países para tentar a sorte em Dallas. O insider também colocou o último reforço do Mavericks, Dennis Smith Jr, como outro nome que não deve ganhar vaga no time principal.

“O Mavericks fechou contrato com o ex-jogador do Thunder e do Pelicans, Jeremiah Robinson-Earl, para levá-lo aos treinos antes da temporada. Mas, assim como aconteceu com Dennis Smith Jr, não parece haver espaço no elenco para Robinson-Earl. Mesmo assim, escolheu aceitar a oferta de Dallas em vez de aproveitar o interesse estrangeiro para ter a chance de forçar uma vaga em um elenco que parece já estar fechado”, disse Stein.

Com o acerto com atleta, o Mavericks chega ao limite de 21 jogadores no elenco para os treinos de pré-temporada. Outro fator que dificulta uma vaga para Robinson-Earl é que Dallas tem vários nomes nas posições de ala-pivô e pivô. Dentre eles estão Anthony Davis, Daniel Gafford, PJ Washington, Dereck Lively e Dwight Powell.

Robinson-Earl está há quatro anos na NBA. Ele chegou à liga quando foi selecionado no Draft de 2021 na 32ª posição geral pelo New York Knicks. Entretanto, a escolha já estava negociada para o Thunder. Assim, ficou dois anos em Oklahoma antes de ir para o New Orleans Pelicans, último time que defendeu.

O jogador tem 197 jogos na NBA, sendo 66 como titular. Como resultado, soma médias de 6.0 pontos, 4.3 rebotes, 1.3 assistência e 34.1% em bolas de três. Na última campanha pelo Pelicans, fez 66 partidas, com quase 19 minutos por noite, tendo 6.3 pontos e 4.8 rebotes de médias.

