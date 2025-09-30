NBA: Kevin Durant toma decisão em chegada ao Rockets

Kevin Durant tomou uma decisão importante sobre seu futuro com o Houston Rockets na NBA. Na apresentação à nova equipe, o astro de 37 anos confirmou que pretende assinar em breve uma extensão de contrato com a franquia. Vale lembrar que o camisa 7 está no último ano do seu acordo atual após ser trocado pelo Phoenix Suns.

Continua após a publicidade

“Eu me vejo assinando uma extensão de contrato”, disse Kevin Durant na segunda-feira (29). “Não posso dizer exatamente quando isso vai acontecer, mas vejo que isso vai acontecer”.

O contrato de Durant com o Houston Rockets é tema desde que ele foi trocado pelo Suns. O astro tem um salário de US$54.7 milhões para a próxima campanha, como parte de um acordo de quatro anos feito com o time de Phoenix.

Continua após a publicidade

De acordo com Kurt Helin, da NBC Sports, o novo contrato de Kevin Durant com o Rockets deverá ser de cerca de US$100 milhões por duas temporadas. O reforço da equipe para 2025/26, aliás, é elegível a uma extensão máxima de US$122,1 milhões por dois anos. No entanto, o craque estaria disposto a dar um desconto ao novo time.

“Uma fonte que falou com a NBC Sports, durante a Summer League da NBA, sugeriu que Kevin Durant poderia aceitar um contrato de US$100 milhões por dois anos. Ou seja, cerca de US$10 milhões por temporada abaixo do valor máximo. Mas ainda assim, ele receberia US$50 milhões por temporada”, revelou Helin.

Continua após a publicidade

Leia mais!

A extensão próxima com o Rockets passa pela expectativa que Kevin Durant tem com a nova equipe na NBA. Aos 37 anos, o astro enxerga que pode enfim voltar a ser campeão da liga. Isso porque ele vê em Houston um elenco que tem a fórmula para ser vitorioso.

“A fórmula que senti nos últimos anos na liga é ter tamanho e jogadores com capacidade de infiltração, alcance, atletismo, disciplina e esforço. Eu sinto que agora temos pedaços de todas essas qualidades no nosso timo e tudo depende de como vamos juntar tudo, formar quem queremos ser e nossa identidade daqui para frente. Isso pode levar tempo. Ainda assim, estou ansioso”, disse Kevin Durant.

Continua após a publicidade

Por fim, rumo à 18ª temporada dele na NBA, Kevin Durant ainda é um dos grande astros da liga. No ano passado, ele teve médias de 26.6 pontos, seis rebotes e 4.2 assistências, além de 43% de acerto do perímetro.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA