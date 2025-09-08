NBA: Campeão com o Bulls critica decisões de Paul George

Paul George recebeu críticas por sua primeira temporada com o Philadelphia 76ers na NBA e agora, o ex-jogador do Chicago Bulls Stacey King, fez um alerta ao veterano. De acordo com ele, o Sixers deveria negociá-lo depois de uma campanha ruim. Além disso, fez dura crítica sobre o Podcast P, programa que o ala apresenta.

“Tire o Paul George e mantenha Tyrese Maxey que é um jogador jovem. Mas ele e Joel Embiid estão sempre machucados. Eles nunca jogam. Não sei quantas partidas eles jogam juntos, mas devem ser menos de 20. E parece que sim. Paul George gosta mais de podcast do que de jogar”, detonou Stacey King em participação no podcast Gimme The Hot Sauce.

Vale lembrar que o ex-jogador do Chicago Bulls não foi o único a criticar o podcast de Paul George, já que esse foi um tema falado no último ano da NBA. Como resultado, em fevereiro, o astro anunciou que faria uma pausa em seu programa. A decisão aconteceu em um momento onde o jogador do 76ers vinha sendo criticado por manter as gravação em meio à temporada ruim da franquia. O veterano, porém, explicou o motivo de insistir nos episódios.

“Quando comecei meu podcast, sabia que haveria alguma reação negativa”, afirmou George à época. “Sabia que haveria pessoas com algo a dizer sobre isso: ‘Ele é um atleta. Deveria estar na academia 24 horas por dia’. Mas, para ser sincero, é algo terapêutico. É uma chance para eu falar sobre coisas que acontecem no esporte e que, de outra forma, guardaria para mim.

De fato, a campanha do Sixers foi recheada de decepções. Além de perder George por lesões, Joel Embiid pouco jogou e Tyrese Maxey também se contundiu. A grande esperança da equipe foi o novato Jared McCain. No entanto, o jovem também se lesionou. Assim, a equipe terminou 2024/25 na 13ª posição da Conferência Leste com apenas 24 vitórias.

Ou seja, o Philadelphia 76ers ficou longe de se classificar à pós-temporada e amargou uma das piores campanhas da NBA mesmo contando com um elenco estrelado. Mas, as notícias ruins parecem não terem ficado para trás. Isso porque, no início de agosto, Brett Siegel, do site Clutch Points, revelou que Paul George pode perder o início da próxima campanha.

“As únicas atualizações que tenho sobre Paul é que, a princípio, já está fora do início da preparação. Ainda é cedo para dizer, mas ele não deve jogar nenhum dos amistosos antes da temporada também. Isso é o que sei, por enquanto”, disse o jornalista.

A possível ausência de Paul George na pré-temporada do Sixers é só mais um capítulo em um histórico crescente de lesões. Na última campanha, ele só disputou 41 jogos por causa de problemas na panturrilha, joelho e dedos. Enquanto isso, teve média de 16.2 pontos por jogo, sendo sua pior marca em uma década.

O desempenho é um sinal ruim para o futuro da franquia. Ele assinou um contrato de US$212 milhões na última offseason e, com isso, tem acordo garantido até 2028. Além disso, a campanha passada marcou a quinta vez nos últimos seis anos em que George disputou menos de 60 jogos da temporada da NBA.

