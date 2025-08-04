Paul George já estaria fora do início da pré-temporada do 76ers

Ainda estamos longe da reapresentação dos times da NBA, mas há quem já comece a ter dor de cabeça. O ala Paul George, por exemplo, seria um problema confirmado para o início da pré-temporada do Philadelphia 76ers. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, a franquia não conta com o veterano para o começo do período de treinos.

“As únicas atualizações que tenho sobre Paul é que, a princípio, já está fora do início da preparação. Ainda é cedo para dizer, mas ele não deve jogar nenhum dos amistosos antes da temporada também. Isso é o que sei, por enquanto”, revelou o jornalista. É a primeira vez que alguém crava que o astro não vai estar à disposição em outubro.

George está em recuperação de uma artroscopia no joelho feita no mês passado. Não foi uma cirurgia planejada pelo 76ers, pois só ocorreu depois do jogador sofrer uma lesão em um treino privado. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a única previsão após a cirurgia é que ele ia ser reavaliado antes do começo da pré-temporada.

“Paul passou por uma avaliação com os médicos e todos concordaram com a decisão de fazer o procedimento. Afinal, a junta médica analisava que é um problema que poderia causar dores em longo prazo. Ele vai ser reavaliado antes do início dos treinos, mas nós já sabemos que a palavra de ordem é cautela”, contou o repórter.

Histórico

A possível ausência de Paul George na pré-temporada do 76ers é só mais um capítulo em um histórico crescente de lesões. Na última campanha, ele só disputou 41 jogos por causa de problemas na panturrilha, joelho e dedos. Por isso, Charania aposta que o Sixers não vai correr para recolocar o veterano ala em quadra.

“O fato é que Paul nunca esteve saudável, de fato, nos últimos meses. Terminou a campanha se reabilitando de não só um, mas vários problemas em diferentes partes do corpo. Por isso, a franquia quer vê-lo em plenas condições para voltar às quadras. Algo que, na verdade, não tiveram a chance de ver ainda”, resumiu o jornalista.

Vale lembrar que George já perdeu os primeiros jogos da última temporada também. Na época, ele teve uma hiperextensão no joelho quando se preparava para estrear pelo time da Philadelphia. E, pouco depois da estreia, voltou a ser desfalque por causa do mesmo problema. Ou seja, mais uma lesão persistente.

Declínio?

As questões físicas de George, certamente, se refletiram em sua atuação em quadra pelo Sixers. Ele teve só 16,2 pontos em média na temporada passada, por exemplo. Foi a sua pior marca em uma década, desde quando ainda atuava pelo Indiana Pacers. Os índices de acerto de arremessos também estão entre os seus piores no período.

O desempenho é um sinal ruim, em particular, para o futuro da franquia. Ele assinou um contrato de US$212 milhões na última offseason e, com isso, tem acordo garantido até 2028. Além disso, a campanha passada marcou a quinta vez nos últimos seis anos em que George disputou menos de 60 jogos da temporada da NBA.

