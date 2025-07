“Temos chance de chegar às finais da NBA”, diz calouro do 76ers

Promessa do Philadelphia 76ers, o calouro VJ Edgecombe acredita que o time tem condições de brigar por uma vaga nas finais da NBA em 2025/26. Na última temporada, a equipe fez uma campanha pífia. Afinal, amargou a antepenúltima posição da Conferência Leste, com 24 vitórias e 58 derrotas. Desse modo ficou de fora dos playoffs depois de sete temporadas.

Continua após a publicidade

Em entrevista recente para a ESPN, Edgecombe mostrou animação com o 76ers. O novato, aliás, comemorou ter sido a escolha (terceira geral) da equipe no recrutamento deste ano. Além disso, o bahamense de 19 anos revelou suas principais metas para a temporada de estreia na liga.

“Foi incrível (Draft). Estou em uma ótima organização. Por isso, sinto que temos uma chance de chegar às finais da NBA. Quero ser campeão aqui. Tenho dois objetivos para a próxima temporada: ser eleito para o time ideal de calouros e conquistar um título”, afirmou o camisa 77 da Philadelphia.

Continua após a publicidade

Com Boston Celtics e Indiana Pacers enfraquecidos pelas lesões de Jayson Tatum e Tyrese Haliburton, a disputa no Leste está em aberto. A princípio, o Cleveland Cavaliers e o New York Knicks surgem como principais forças. No entanto, outras equipes visualizam uma oportunidade de brigar pelo topo.

Para ter uma chance de alcançar as finais da NBA, como acredita o calouro Edgecombe, o 76ers vai precisar dos principais jogadores à disposição. Afinal, o trio Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey desfalcou o time em boa parte da última campanha. Juntos, os três entraram em quadra apenas 15 vezes. O pivô, por exemplo, disputou somente 19 jogos. Além disso, o novato Jared McCain, que fazia uma ótima temporada,

Continua após a publicidade

Leia mais!

Na teoria, o 76ers tem um time competitivo. Ou seja, capaz de brigar pelas primeiras posições do Leste. Além do trio de estrelas, a equipe da Philadelphia tem jovens talentosos, como Edgecombe e McCain. Sem contar os veteranos Kyle Lowry, Eric Gordon, Kelly Oubre e Andre Drummond. Além disso, a equipe trouxe o ala-pivô Trendon Watford, que teve um bom desempenho no Brooklyn Nets, em 2024/25.

Mas o sucesso do Sixers vai depender da saúde dos astros da equipe. Embiid, aliás, desfalcou o time em 106 dos 164 jogos das últimas duas campanhas. Ou seja, deixou o time na mão em 65% dos compromissos. Por fim, o 76ers não chega às finais da NBA desde 2001. Já o último título foi em 1983.

Continua após a publicidade

Elenco do 76ers para a próxima temporada da NBA

Armadores: Tyrese Maxey, Jared McCain, Kyle Lowry

Alas: Paul George, VJ Edgecombe, Kelly Oubre, Trendon Watford, Eric Gordon, Justin Edwards, Ricky Council

Pivôs: Joel Embiid, Andre Drummond, Adem Bona, Johni Broome

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA