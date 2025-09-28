Al Horford é o novo jogador do Warriors

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Golden State Warriors acertou com o jogador veterano Al Horford para a temporada 2025/26 da NBA. O pivô, que se tornou agente livre, fechou acordo neste domingo (28). No entanto, o jornalista não revelou a duração e o valor do contrato. Por outro lado, garantiu ser de “vários anos”.

Além disso, Charania indica que Al Horford será o pivô titular do Golden State Warriors em 2025/26. Isso porque a franquia negociou Kevon Looney e Draymond Green não gostaria de ser usado como referência no garrafão. Então, ele chega para ser dono da posição aos 39 anos.

“O agente livre Al Horford se comprometeu a assinar um contrato de vários anos com o Warriors. Ele fez um acordo verbal com a franquia no domingo. As equipes estão trabalhando nos termos financeiros finais, com a contratação prevista para os próximos dias após a decisão final sobre Jonathan Kuminga”, publicou o insider da ESPN.

Portanto, o Warriors confirma seu primeiro reforço de peso para 2025/26. A offseason da franquia, afinal, estava travada por conta do impasse com Jonathan Kuminga. Vale ressaltar, inclusive, que Horford só deve oficializar o contrato após um desfecho sobre a “novela” do jovem ala-pivô.

Há pouco mais de um mês, Dan Favele, do Bleacher Report, havia projetado o salário de Al Horford como jogador do Warriors. De acordo com o jornalista, o vínculo pode ser de dois anos e US$11.7 milhões. Ele também afirmou ser provável que o contrato do veterano tenha uma opção no segundo ano. Ou seja, ele poderá optar se segue no time para 2026/27. Mas, os valores oficiais ainda não foram divulgados. Horford vai para sua 19ª temporada como jogador da NBA. Embora não tenha o mesmo rendimento da época que recebeu cinco seleções para o All-Star que recebeu no início de sua carreira, ainda se provou valioso no Boston Celtics. Foi pela franquia campeã de 2024, aliás, que ele passou sete dos seus últimos nove anos. Na temporada passada, Horford foi titular em 42 dos 60 jogos em que participou, com médias de nove pontos, 6,2 rebotes, 2,1 assistências em 27,7 minutos por jogo. Além disso, teve aproveitamento de 42,3% nos arremessos de quadra, sendo 36,3% do perímetro. Ao todo, o veterano participou de 1.138 jogos de temporada regular na NBA. Como resultado, suas médias da carreira de 18 anos na liga são de 12,9 pontos, 7,9 rebotes, 3,2 assistências e 1,1 toco. Por fim, ainda é esperado que o Warriors feche acordos com outros três jogadores. Gary Payton, De'Anthony Melton e Seth Curry. Então, Al Horford foi o primeiro dos nomes prováveis a acertar contrato com o time de San Francisco.

