Irmão de Stephen Curry está perto de fechar com Warriors

De acordo com Marc Stein, do site Substack, o Golden State Warriors já teria acero encaminhado para contratar Seth Curry, irmão do ídolo Stephen Curry. Ainda segundo o jornalista, o veterano deve ser reforço da equipe assim que a situação de Jonathan Kuminga for resolvida. Portanto, ele deve se juntar a outros nomes que estão em situação semelhante: Al Horford, De’Anthony Melton e Gary Payton.

“Há uma forte expectativa em toda a liga agora de que o Warriors também contrate Seth Curry, além do trio Horford, Melton e Payton. Golden State atualmente tem seis vagas em aberto no elenco. Então, a expectativa é que elas serão preenchidas pelos quatro jogadores, além da escolha de segunda rodada do Draft, Will Richard, e Kuminga”, disse Stein.

Vale lembrar que o interesse do Warriors no irmão de Stephen Curry já era conhecido desde julho. Na ocasião, Antony Slater, da ESPN, revelou que há interesse mútuo entre time e jogador. Agente livre, o arremessador vê com bons olhos a chance de atuar na franquia sete vezes campeã da NBA.

“O Golden State Warriors quer mais arremessos e outro nome que estou ouvindo com interesse mútuo é Seth Curry. Na verdade, como uma possível opção de arremesso reserva devido ao vínculo familiar”, disse Slater à época.

Seth Curry defendeu o Charlotte Hornets na última temporada após vir do Dallas Mavericks em 2023/24. Pelo time da Carolina do Norte, ele disputou 68 jogos, sendo 14 como titular. Como resultado, teve médias de 6.5 pontos, 1.7 rebote e 45.6% de aproveitamento nas bolas de três. Aliás, essa foi sua melhor porcentagem da carreira.

Aos 34 anos e agente livre, ele está livre para assinar com o Warriors. Caso feche contrato com a franquia, será primeira vez que atuará no mesmo time que Stephen Curry na NBA. Isso porque o astro defendeu apenas Golden State em sua carreira. Por outro lado, Seth já passou por nove equipes diferentes ao longo dos 11 anos na liga.

O Warriors vai iniciar os treinos de pré-temporada no dia 30 de setembro. Enquanto isso, o prazo para Jonathan Kuminga aceitar sua oferta qualificatória é dia 1 de outubro. Dessa forma, se o ala-pivô definir seu futuro em um último momento, a equipe pode iniciar a preparação para 2025/26 com o elenco ainda reduzido.

O time de San Francisco tem apenas nove jogadores com contratos padrão. Isso porque optou por não preencher as cinco vagas restantes no elenco até que a situação de Kuminga seja resolvida. O objetivo, afinal, é maximizar a flexibilidade do teto salarial. Então, os nomes dados como certos para reforçar o time são Al Horford, De’Anthony Melton e Gary Payton.

