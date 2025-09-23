NBA: Warriors pode fechar com antigo jogador do time

O Golden State Warriors pode assinar contrato com um antigo jogador do time na NBA. De acordo com rumores do mercado, a equipe analisa a volta de Damion Lee. O ala-armador de 32 anos está livre desde que deixou o Phoenix Suns ao fim da última temporada.

Damion Lee passou quatro temporadas com a camisa do Golden State Warriors. Entre 2018/19 e 2021/22, o jogador teve médias de 8.1 pontos, 3.4 rebotes e 1.4 assistência, além de 36.6% de acerto do perímetro. Desse modo, era uma presença importante na rotação da franquia, sendo parte do time campeão em 2022.

No entanto, o Warriors optou por não renovar com o jogador na agência livre de 2022. O veterano, assim, assinou com o Phoenix Suns, onde passou as últimas três temporadas. Entre 2023 e 2024, aliás, Lee perdeu um ano completo para se recuperar de uma grave lesão no joelho. Em Arizona, ele teve médias de 6.9 pontos, 2.5 rebotes e 1.1 assistência.

Após 2024/25, Lee não seguiu no Suns e virou agente livre mais uma vez. Porém, não conseguiu assinar contrato com nenhum time da NBA e fechou com o Ironi Ness Ziona, de Israel.

Mesmo com o acordo com o time europeu, o jogador pode voltar para o Warriors na NBA. Isso porque, a equipe de San Francisco busca resolver problemas na profundidade do elenco, que foram identificados nos playoffs passados.

Entre os problemas, está a falta de armadores e alas para completar a rotação. Lee, desse modo, pode reassumir seu antigo papel em Golden State, oferecendo arremesso de longa distância. Desta forma, ele se juntaria a Buddy Hield e Brandin Podziemski, além do brasileiro Gui Santos, que fazem parte dos nomes na posição.

Lee, além disso, não teria um alto custo para o Warriors na NBA. Com um salário de US$2.8 milhões no ano passado, o ala-armador não pediria nada além do mínimo de veterano. Portanto, teria um bom custo-benefício, uma vez que poderia contribuir com uma boa média de pontos, mesmo sem um contrato alto.

Por fim, em sete temporadas como jogador da NBA, Lee se estabeleceu como um reserva sólido, com médias de 7.8 pontos, 3.2 rebotes e 1.3 assistência, além de 37.4% do perímetro.

