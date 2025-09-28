Bulls pode enviar Coby White em troca nos próximos dias

A direção do Chicago Bulls está preocupada com o futuro de um dos principais jogadores do time. Afinal, Coby White, que está no último ano de seu contrato, revelou ao Bulls que não quer extensão e pode virar moeda de troca. Isso porque o time não tem pressa para brigar por vitórias na próxima campanha da NBA.

O Bulls entra em 2025/26 sabendo que Coby White quer um salário muito maior. De acordo com rumores, o jogador pretende ganhar algo em torno de US$30 milhões por ano, algo que o time não quer e não vai pagar. Então, o caminho seria uma troca.

Mas com a situação de Fred VanVleet no Houston Rockets, White pode ser o alvo em uma negociação com o Bulls. De acordo com Joe Cowley, do Chicago Sun Times, seria a melhor opção para todos os lados.

“Claro, Houston pode sonhar que Amen Thompson possa virar o armador ou que Reed Sheppard seja melhor do que um grande jogador de Summer League, mas esperança não faz parte de planos para um time que quer vencer o título da NBA. Especialmente depois que fez uma troca para receber Kevin Durant e é aí que o Bulls entra”, disse Cowley.

Segundo o jornalista, Coby White pode ser o armador que o Rockets busca, embora seja mais um ala-armador. No entanto, é uma função que ele sabe fazer na NBA.

O Rockets ainda não tomou uma decisão sobre o que fazer para a próxima campanha da NBA, mas uma troca por Coby White com o Bulls pode ser uma solução barata. Vale lembrar que White vai ganhar US$12.9 milhões, o que facilita tudo.

Existe a dúvida sobre a qualidade do jogador na armação, mas ele já o fez várias vezes na carreira. Em 2023/24, por exemplo, Coby White jogou como armador antes da chegada de Josh Giddey na campanha seguinte. Ele teve média de 5.1 assistências, algo similar ao que VanVleet teve pelo Rockets no último ano (5.6). Então, poderia funcionar.

De acordo com Cowley, uma troca com o Rockets poderia ser feita por Reed Sheppard e Tari Eason. Enquanto Sheppard está em seu segundo ano na NBA e não foi bem na campanha de estreia, Eason estaria descontente pelo pouco tempo de quadra. Aliás, isso tende a piorar com Durant. Para o jornalista, seria um cenário ótimo para os times de Chicago e Houston.

É fato que White não vai conseguir o salário que quer no Bulls, então a troca pode dar a ele uma chance de brigar pelo título da NBA e, assim, entrar na agência livre de 2026 com um contrato melhor. Para a equipe de Illinois, por outro lado, são jogadores mais jovens e sob contrato de calouro. Sem a necessidade de brigar por vitórias em 2025/26, o time ganharia em talento e profundidade.

