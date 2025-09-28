Comentarista defende que Warriors aceite Malik Monk em troca

O Golden State Warriors, a princípio, só precisa dizer “sim” e acerta uma troca por Malik Monk. O Sacramento Kings oferece o ala-armador como parte da oferta para adquirir Jonathan Kuminga em uma sign-and-trade. No entanto, segundo vários jornalistas, a franquia não tem interesse no pontuador. Jeff Teague entende que ele não seja um sonho de consumo, mas crê que o time vai perder uma boa oportunidade.

Continua após a publicidade

“Malik, para começar, poderia ser um grande reforço. Ele aumentaria o poder de fogo, certamente. Eu sei que Golden State está olhando para algo maior, mas acho que é o que mais precisam nesse momento. Ele faria diferença porque sentem falta do atleta que saia do banco e ‘incendeie’ o jogo pontuando. Tem as mesmas características de Jordan Poole, por exemplo”, apontou o analista e podcaster.

De fato, há algumas semelhanças entre os jogos dos dois atletas. São pontuadores que se baseiam nos arremessos de média e longa distância, apesar de nem sempre serem eficientes e regulares. Poole é visto como um jogador mais talentoso, enquanto Monk cresceu muito como passador na carreira. Teague crê que o segundo supre melhor as necessidades do Warriors com um volume controlado.

Continua após a publicidade

“Eu não vou dizer que Malik é melhor jogador, mas Jordan cresceu no sistema de Golden State. Então, ele aprendeu a ser bem-sucedido em um cenário bem favorável. Mas, se o moldar dentro desse sistema ao lado dos veteranos que o elenco possui, acho que Malik pode fazer a função melhor do que Jordan. Pois é um encaixe melhor no papel específico e no sistema”, analisou o ex-armador da NBA.

Leia mais sobre o Golden State Warriors

Adequado

Além de Malik Monk, o Kings oferece uma escolha de primeira rodada de draft ao Warriors em troca de Jonathan Kuminga. O retorno seria ótimo, pois se trata de um agente livre restrito que todos sabem não fazer planos. Mas, ainda assim, o Warriors gostaria de mais. Teague não vê uma oferta melhor a caminho e, se a equipe pensa em brigar por títulos, acha que deveria aceitar.

Continua após a publicidade

“Golden State não precisa de alguém que faça muito, a princípio. Mas, se você pensa em Stephen Curry jogando mais cinco ou seis temporadas, carece de um atleta produtivo com volume variável. Alguém que faça 18 pontos sem ‘tirar muito’ do principal jogador do time, sabe? Acho que Malik pode ser a resposta para isso”, projetou o ex-titular do Atlanta Hawks.

Poole se adequou à função em certo momento e, com isso, ajudou o Warriors a ganhar um título. Mas Teague nunca acreditou que fosse mais do que uma adaptação. “Jordan funcionou na função, mas era um jogador fazia demais. Isso o tornava especial e, mais do que isso, dava sinais de que seria o substituto de Stephen. Mas, ao mesmo tempo, precisava de mais espaço para ser si mesmo”, concluiu.

Continua após a publicidade

Finanças

Teague defende Monk no Warriors, acima de tudo, por uma questão técnica. Mas e se esse não for o problema? Essa é a melhor hipótese para entende o impasse até agora. De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, o estilo de jogo do ala-armador não seria a barreira para o acerto. O que mais incomoda os dirigentes de San Francisco são detalhes financeiros.

“Vários obstáculos estão no caminho de um acordo entre as franquias por Jonathan. E o mais destacado deles, por enquanto, é a falta de interesse de Golden State em Malik. O problema primário é o contrato, pois o atleta tem uma opção de extensão de vínculo de US$21,5 milhões em 2027. Isso não se encaixa nos planos de flexibilidade futura do time”, explicou o jornalista.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA