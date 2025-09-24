NBA: Warriors vai fechar com quatro reforços na offseason

A offseason do Golden State Warriors ainda está parada, mas quatro jogadores podem ser reforços da equipe ainda antes do início da temporada da NBA. Isso porque, de acordo com Marc Stein, do site Substack, há nomes que estão encaminhados com a franquia. Os contratos devem ser fechados após o fim da “novela” Jonathan Kuminga.

“Há uma forte expectativa em toda a liga de que o Warriors contrate Seth Curry, Al Horford, (De’Anthony) Melton e (Gary) Payton. Golden State atualmente tem seis vagas em aberto no elenco. Então, a expectativa é que elas serão preenchidas pelos quatro jogadores, além da escolha de segunda rodada do Draft, Will Richard, e Kuminga”, disse o jornalista.

O Golden State Warriors tem apenas nove jogadores com contratos padrão. Isso porque optou por não preencher as cinco vagas restantes no elenco até que a situação de Kuminga seja resolvida. O objetivo, afinal, é maximizar a flexibilidade do teto salarial. Então, os nomes que devem fechar o elenco são Al Horford, De’Anthony Melton, Gary Payton e Seth Curry.

Al Horford

Golden State deve acertar com Horford por dois anos no valor de US$11.7 milhões, segundo Dan Favele, do Bleacher Report. Ele é um dos nomes mais certos para o time de San Francisco. Isso porque já deixou o Boston Celtics e o Warriors foi o único time com rumores para tê-lo entre os reforços desta offseason da NBA.

Mesmo em fim de carreira, Al Horford disputou 60 jogos com média de 27,7 minutos por partida na última temporada da NBA. Além disso, registrou médias de 9,0 pontos, 6,2 rebotes e 0,9 toco por jogo, com acerto de 42,3% nos arremessos de quadra e 36,3% nas bolas de três.

Gary Payton II

Enquanto isso, o retorno de Gary Payton ao time seria um desejo de Stephen Curry. De acordo com o jornalista Brandon Robinson, o principal astro do Warriors já teria pedido à direção que o companheiro receba um contrato de dois anos. Além disso, Draymond Green também gostaria de ter o ala de 31 anos no time.

Ao todo, Payton acumula cinco anos em Golden State e defendeu a equipe nas últimas duas temporadas da NBA. Em 2024/25, teve um dos melhores anos ofensivos de sua carreira, com média de 6.5 pontos por jogo. Da mesma forma, teve 3.0 rebotes e quase um roubo de bola por partida.

De’Anthony Melton

De’Anthony Melton é outro nome que deve retornar à franquia nesta offseason. Assim como Horford, há meses ele é tido como nome quase certo para ser um dos reforços do time para 2025/26. Ele foi jogador do Warriors na última temporada da NBA. Ele foi contratado antes do início de 2024/25, mas sofreu grave lesão e disputou apenas seis jogos. Como resultado, a direção conseguiu negociá-lo na trade deadline para o Brooklyn Nets. Portanto, seria o retorno do ala-armador ao time.

Seth Curry

Por fim, Seth Curry pode atuar ao lado do irmão pela primeira vez na carreira. O interesse do Warriors no irmão de Stephen Curry já era conhecido desde o início da offseason. Na ocasião, Antony Slater, da ESPN, revelou que há interesse mútuo entre time e jogador. Agente livre, o arremessador vê com bons olhos a chance de atuar na franquia sete vezes campeã da NBA.

Seth Curry defendeu o Charlotte Hornets na última temporada após vir do Dallas Mavericks em 2023/24. Pelo time da Carolina do Norte, ele disputou 68 jogos, sendo 14 como titular. Como resultado, teve médias de 6.5 pontos, 1.7 rebote e 45.6% de aproveitamento nas bolas de três. Aliás, essa foi sua melhor porcentagem da carreira.

