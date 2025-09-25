Jimmy Butler lidera treinos no Warriors em Jonathan Kuminga

O Golden State Warriors promoveu um treino de pré-temporada em San Diego esta semana. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a preparação foi liberada por Jimmy Butler, mas não contou com Jonathan Kuminga. O ala, afinal, ainda não acertou uma extensão de contrato com a franquia.

“Jimmy Butler está liderando os treinos da equipe em San Diego”, disse Charania. “Vale lembrar que é o primeiro ano completo dele com Stephen Curry e Draymond Green. Um jogador que não está lá, porém, é o agente livre Kuminga, que ainda está em negociações de contrato”.

Jonathan Kuminga é agente livre restrito desde o fim da última temporada. De início, a expectativa do ala era fechar contrato com alguma equipe da NBA, em uma faixa de US$25 a 30 milhões. No entanto, nenhuma franquia se mostrou com interesse, por conta das restrições no teto salarial da liga.

Outra alternativa para Jonathan Kuminga sair do Warriors seria uma sign and trade. Ou seja, Golden State renovaria com o jovem e o trocaria na sequência para um time. Sacramento Kings, Phoenix Suns e outras equipes tentaram este modelo. Porém, a franquia de San Francisco não aceitou nenhuma proposta.

O Golden State Warriors, por sua vez, propôs a Jonathan Kuminga uma oferta de US$8 milhões por um ano. O acordo, assim, daria ao jovem ser agente livre na próxima temporada. Porém, ele não quis. As últimas duas propostas, desse modo, seriam de US$75 milhões por três anos ou US$45 milhões por dois.

Segundo Charania, no entanto, Jonathan Kumina não está interessado nestes valores, uma vez que teria que abrir mão de uma cláusula de não-troca. No fim, o mais provável é que o ala aceite a oferta de US$8 milhões, para ser agente livre em 2026. A informação foi revelada por seu agente.

“Tem muita coisa acontecendo, mas ele só quer jogar em um time onde possa jogar de verdade”, disse Aaron Turner, em entrevista ao podcast Hoop Collective, da ESPN. “Então, a oferta qualificatória para Jonathan Kuminga é uma coisa real”.

Vale lembrar que o prazo para Kuminga aceitar a oferta é 1º de outubro.

Portanto, caso isso aconteça, é provável que Jonathan Kuminga se una a Jimmy Butler e companhia em breve para a pré-temporada do Warriors na NBA. A estreia de Golden State em 2025/26 está marcada para 21 de outubro, diante do Los Angeles Lakers, às 23h (horário de Brasília).

