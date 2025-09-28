Atlanta Hawks: previsão real da temporada 2025/26 da NBA

O Atlanta Hawks ficou fora dos playoffs nos últimos dois anos, mas tem a seu favor um Leste mais fraco e um elenco que melhorou muito para a temporada 2025/26 da NBA. Mas mais do que isso, o time vê a evolução de jovens jogadores, fez ótimas contratações no mercado e deposita suas esperanças no astro Trae Young para conduzir às vitórias.

Entre as principais contratações está o letão Kristaps Porzingis., que estava no Boston Celtics. O pivô, campeão da NBA em 2023/24, entra para a próxima temporada como um dos focos do time no ataque. Afinal, jogar ao lado de um criador de jogadas como Trae Young já ajuda muito a potencializar seu jogo.

Mesmo que Porzingis não esteja disponível para todos os jogos da próxima temporada (isso vai acontecer), o Hawks conta com Onyeka Okongwu, que mostrou muita evolução nos últimos anos na NBA.

A defesa do Hawks, no entanto, é uma preocupação para a temporada 2025/26 da NBA. Isso porque teve apenas o 19° melhor ranking do quesito na última campanha. Quem fez a diferença no setor foi Dyson Daniels, que acabou em segundo na votação para o prêmio individual.

Por outro lado, o ataque foi um problema por conta da ausência de Jalen Johnson em boa parte da última temporada e o Hawks afundou depois de sua lesão. Ele vinha para vencer o prêmio de jogador que mais evoluiu, mas ficou com outro atleta do time, Dyson Daniels.

Caras novas

Kristaps Porzingis (C/F), Nickeil Alexander-Walker (F/G), Caleb Houstan (G/F), Luke Kennard (G), Nikola Djurisic (G), N’Faly Dante (C), Asa Newell (F)

Principais perdas

Clint Capela (C), Caris LeVert (G/F), Terance Mann (F/G), Georges Niang (F), Larry Nance Jr (F/C)

Titulares e rotação do Hawks em 2025/26

G Trae Young

G Dyson Daniels

F Zaccharie Risacher

F Jalen Johnson

C Kristaps Porzingis

Nickeil Alexander-Walker, Luke Kennard, Onyeka Okongwu

Técnico: Quin Snyder

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F 7 Nickeil Alexander-Walker 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) C 24 N’Faly Dante 6 ft 11 in (2.11 m) 230 lb (104 kg) G 5 Dyson Daniels 6 ft 7 in (2.01 m) 199 lb (90 kg) F 22 Nikola Durisic 6 ft 8 in (2.03 m) 214 lb (97 kg) F 00 Caleb Houstan 6 ft 8 in (2.03 m) 205 lb (93 kg) F 1 Jalen Johnson 6 ft 8 in (2.03 m) 219 lb (99 kg) G/F 3 Luke Kennard 6 ft 5 in (1.96 m) 206 lb (93 kg) G 27 Vít Krejcí 6 ft 8 in (2.03 m) 195 lb (88 kg) C 30 Eli Ndiaye (TW)* 6 ft 8 in (2.03 m) 209 lb (95 kg) F/C 14 Asa Newell 6 ft 11 in (2.11 m) 220 lb (100 kg) F/C 17 Onyeka Okongwu 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) F/C 8 Kristaps Porziņgis 7 ft 2 in (2.18 m) 240 lb (109 kg) F 10 Zaccharie Risacher 6 ft 8 in (2.03 m) 200 lb (91 kg) F 0 Jacob Toppin (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 200 lb (91 kg) G 2 Keaton Wallace (TW) 6 ft 3 in (1.91 m) 185 lb (84 kg) G 11 Trae Young 6 ft 1 in (1.85 m) 164 lb (74 kg)

*TW: Two-way

Hawks quer brigar pelo topo do Leste em 2025/26

Com um Leste mais fraco, ao menos no papel, é possível entender que o Hawks tem time para brigar pelos primeiros lugares do Leste na temporada 2025/26 da NBA. São ótimos titulares, assim como a profundidade do elenco. A rotação de Snyder deve ser de oito com mais tempo de quadra, enquanto outros três ou quatro devem brigar por minutos.

Tudo, no entanto, deve passar pelas mãos de Trae Young. É fato que ele não tem um reserva, mas vale lembrar que Nickeil Alexander-Walker e Luke Kennard são bons organizadores, fizeram o papel em seus antigos times e devem ter algo similar no Hawks.

Como o Hawks trouxe bons reforços na agência livre da NBA, é difícil pensar que eles não vão somar aos jovens talentos do time. O foco deve ser dividido, no entanto, em fortalecer a defesa e errar menos no ataque. Na última temporada, por exemplo, Atlanta foi o quinto pior no quesito.

Mas, em geral, a soma dos fatos de que o Leste está mais fraco e o Hawks está bem mais forte, faz imaginar que o time não deve ter problemas em se classificar aos playoffs da NBA. Com jovens mais “experientes”, Zaccharie Risacher se destaca pela capacidade de entender o jogo. Jalen Johnson já recuperado e Dyson Daniels em nível de melhor defensor da liga, além de Porzingis e Okongwu, Atlanta vai ser um dos times mais legais de se acompanhar.

Atlanta Hawks em 2025/26

Atributos Nota Titulares 85 Estrelas 80 Sexto homem 75 Reservas 80 Profundidade 85 Ataque 90 Defesa 75 Técnico 80 Lesões* 70 Conferência 100 Total 82.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Apesar de não ir aos playoffs das últimas duas temporadas da NBA, o Hawks conta com bons titulares e tem um elenco mais profundo. No entanto, até por conta de lesões em um passado recente de alguns atletas, a preocupação existe. Especialmente com o Porzingis.

O que o Hawks pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

O Hawks passa longe de ser um time de loteria ou play-in, mas deve ter dificuldades para buscar o título da NBA. Em geral, o time deve ocupar uma das seis primeiras vagas diretas aos playoffs, pois tem um bom elenco e está no Leste, a conferência “mais fácil” da liga.

Palpite: quarto lugar no Leste

