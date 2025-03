Luka Doncic lidera, Lakers bate Clippers e é 2° no Oeste

No clássico da Califórnia, o Los Angeles Lakers superou o Los Angeles Clippers com um grande desempenho de Luka Doncic. O armador anotou 29 pontos com uma atuação ofensiva quase completa na Crypto Arena no duelo contra o rival, o segundo em três dias. Além disso, a rodada desse domingo (2) ainda contou com mais oito partidas.

Os donos da casa não param de vencer nas últimas semanas. São seis vitórias seguidas e a sétima nos últimos nove duelos. Aliás. essa é a sequência do time desde que o camisa 77 estreou na franquia. A equipe venceu 38 vezes em 59 partidas e agora é vice-líder do Oeste acima do Denver Nuggets, só abaixo do Oklahoma City Thunder. O próximo jogo da franquia é contra o New Orleans Pelicans na terça-feira (4).

Os visitantes, por outro lado, venceu apenas um dos seus últimos seis jogos. Isso inclui as últimas duas para o rival Lakers. A fase do Clippers não é tão boa em meio a uma queda na tabela, o processo oposto do adversário dessa noite, cada vez mais quente. Assim, a equipe acumula 32 triunfos em 60 duelos, estando igualado na sexta posição com Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. O próximo duelo é contra o Phoenix Suns, também na terça.

Então, confira os principais pontos da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Clippers de Kawhi Leonard.

Luka faz tudo no ataque

Luka Doncic foi o rosto da vitória do Lakers sobre o Clippers. Com 29 pontos, cinco bolas de três, nove assistências e acima de tudo, protagonismo sobre o processo ofensivo dos donos da casa, o craque brilhou durante o duelo. Foram 12 pontos no quarto inicial, mais dez na volta do intervalo e por fim mais sete no quarto decisivo. É verdade que seus erros de ataque foram elevados, mas em um jogo de muita defesa, o camisa 77 foi ótimo.

Kawhi faz grande jogo

Foi um dos melhores jogos de Kawhi Leonard em 2024/25. Em 40 minutos na quadra, o ala anotou 33 pontos e dez rebotes. Um grande trabalho em ambos os lados do jogo, com boa defesa e sendo o cestinha de um time que teve dificuldade de lhe ajudar com grande consistência. Apesar da derrota e sobretudo a sequência negativa, o craque teve uma noite muito boa contra um rival muito forte. Uma boa notícia em meio a outra queda.

Dalton Knecht e as bolas de três

Enfim, Knecht voltou a jogar bem após toda a polêmica da troca por Mark Williams e o Charlotte Hornets. Suas cinco bolas de três e 19 pontos foram centrais para a vitória, sendo a outra grande bola de segurança da equipe além de Luka. Mas vale citar, as bolas triplas foram um grande fator. Afinal, foram 18 conversões, com Shake Milton, Gabe Vincent e Dorian Finney-Smith também quentes.

Leia mais!

Harden é bem marcado

Não foi a melhor das noites para o All-Star do Clippers em 2024/25. O astro anotou apenas 13 pontos em 14 arremessos. Além disso, foram duas bolas de três convertidas em nove tentativas. Apesar de contribuir com oito assistências, o craque realmente não esteve inspirado. Enquanto esteve na quadra, o Lakers superou a equipe por 18 pontos.

LeBron bem defendido, mas com marca

Vencer um rival tão qualificado na defesa em um jogo menos eficiente de LeBron James é algo que não aconteceu com tanta frequência assim para o Los Angeles nos últimos anos. Porém, foi o caso dessa noite. Enquanto Luka Doncic foi o melhor em quadra na vitória do Lakers sobre o Clippers, o camisa 23 acertou apenas seis de 17 arremessos. Além disso, cometeu oito erros de ataque. No entanto, foi a milésima vitória do astro em jogos de temporada regular.

Norman Powell sai mais cedo e faz falta

O ala-armador deixou a partida com apenas nove minutos disputados devido a dores na coxa direita. Ele marcou apenas quatro pontos em cinco arremessos. Aliás, Powell estava retornando de uma lesão no joelho nessa noite, após ficar de fora dos últimos cinco duelos. Em um jogo de poucos pontos e pouca ajuda para Kawhi Leonard, suas cestas fizeram falta.

(32-28) Los Angeles Clippers 102 x 108 Los Angeles Lakers (38-21)

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 33 10 0 0 0 Kris Dunn 15 2 4 1 1 James Harden 13 2 8 2 0 Ivica Zubac 12 9 3 1 0 Bogdan Bogdanovic 12 4 3 0 0

Três pontos: 12-39; Bogdanovic: 4-11

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 29 6 9 2 0 Dalton Knecht 19 4 0 2 0 LeBron James 17 5 9 2 1 Dorian Finney-Smith 11 4 0 1 0 Jarred Vanderbilt 8 9 1 0 2

Três pontos: 18-42; Knecht: 5-8

Outros jogos

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Clippers de Kawhi Leonard, a rodada da NBA desse domingo ainda contou com mais oito partidas. Então, confira os resultados e box-scores desses outros duelos.

(39-22) Denver Nuggets 103 x 110 Boston Celtics (43-18)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 26 6 7 1 0 Christian Braun 24 6 3 4 1 Nikola Jokic 20 14 9 2 0 Russell Westbrook 12 3 6 2 1 Michael Porter Jr. 10 5 2 1 0

Três pontos: 12-35; Jokic: 2-3

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 22 5 8 2 2 Al Horford 19 8 0 3 0 Derrick White 17 3 2 2 0 Jayson Tatum 16 11 7 0 0 Payton Pritchard 11 1 3 0 0

Três pontos: 14-34; White: 5-11

(27-34) Portland Trail Blazers 129 x 133 Cleveland Cavaliers (50-10)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 30 12 10 0 0 Anfernee Simons 27 2 2 0 0 Toumani Camara 19 5 2 4 0 Shaedon Sharpe 18 6 2 1 0 Scoot Henderson 15 4 6 1 0

Três pontos: 14-40; Simons: 4-12

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Andre Hunter 32 7 0 1 0 Ty Jerome 25 5 6 6 0 Evan Mobley 20 8 3 0 1 Max Strus 14 8 3 2 0 Darius Garland 13 2 7 1 0

Três pontos: 19-46; Hunter: 5-9

(24-37) Chicago Bulls 112 x 127 Indiana Pacers (34-25)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 26 7 1 1 0 Josh Giddey 18 9 7 0 0 Matas Buzelis 18 6 3 1 1 Zach Collins 16 5 2 0 0 Tre Jones 11 0 6 0 0

Três pontos: 10-33; White: 4-9

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Nesmith 27 5 1 0 0 Pascal Siakam 20 6 4 0 2 Tyrese Haliburton 17 5 12 3 0 Myles Turner 16 6 2 1 1 TJ McConnell 11 1 6 1 0

Três pontos: 19-44; Nesmith: 6-11

(40-20) New York Knicks 116 x 112 Miami Heat (28-31)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 31 5 6 2 0 OG Anunoby 23 9 5 2 3 Karl-Anthony Towns 19 16 0 0 1 Josh Hart 14 7 3 0 1 Miles McBride 12 2 2 0 0

Três pontos: 14-44; Anunoby: 4-9

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 30 7 4 1 0 Tyler Herro 22 4 7 0 0 Kel’el Ware 12 8 0 0 6 Alec Burks 12 3 3 1 0 Davion Mitchell 11 4 5 2 0

Três pontos: 11-35; Burks: 4-5

(19-42) Toronto Raptors 104 x 102 Orlando Magic (29-33)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 24 2 4 0 0 RJ Barrett 22 5 5 1 0 Jakob Poeltl 16 11 3 1 3 Jamal Shead 12 2 4 2 0 Scottie Barnes 10 3 4 1 1

Três pontos: 7-22; Barrett: 2-5

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 25 4 1 0 0 Paolo Banchero 23 4 5 1 0 Wendell Carter Jr. 14 9 5 0 1 Kentavious Caldwell-Pope 12 3 1 1 0 Anthony Black 7 1 2 0 0

Três pontos: 7-21; Joseph: 1-1

(49-11) Oklahoma City Thunder 146 x 132 San Antonio Spurs (25-34)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 41 6 7 1 1 Shai Gilgeous-Alexander 31 4 8 1 2 Cason Wallace 19 3 4 1 0 Aaron Wiggins 17 3 2 1 0 Isaiah Hartenstein 10 11 6 0 1

Três pontos: 19-44; Wiggins: 5-8

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 32 8 3 0 0 De’Aaron Fox 20 4 4 0 0 Jeremy Sochan 17 4 4 1 1 Devin Vassell 15 3 5 1 1 Harrison Barnes 14 1 2 0 0

Três pontos: 18-43; Castle: 4-10

(17-44) New Orleans Pelicans 128 x 121 Utah Jazz (15-45)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Olynyk 26 9 4 1 0 CJ McCollum 25 3 8 0 1 Zion Williamson 24 6 9 2 0 Trey Murphy III 20 6 6 2 1 Bruce Brown 8 8 2 2 0

Três pontos: 15-44; McCollum: 5-12

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 28 3 6 0 0 Brice Sensabaugh 21 2 4 0 0 Oscar Tshiebwe 16 13 1 1 0 Kyle Filipowski 12 11 7 0 0 Isaiah Collier 11 2 8 1 2

Três pontos: 16-44; George: 5-11

(33-29) Minnesota Timberwolves 116 x 98 Phoenix Suns (28-33)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 44 5 7 2 0 Donte DiVincenzo 24 2 2 5 0 Julius Randle 20 6 3 0 0 Jaden McDaniels 13 7 4 3 0 Naz Reid 7 10 5 2 1

Três pontos: 21-52; DiVincenzo: 8-13

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 26 10 4 0 2 Bradley Beal 18 4 3 0 0 Devin Booker 17 4 5 1 0 Tyus Jones 10 1 1 1 0 Bol Bol 9 11 3 0 0

Três pontos: 13-42; Booker: 3-7

