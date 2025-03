Nikola Jokic brilha e Nuggets vence Thunder

Com mais um show de basquete de Nikola Jokic, o Denver Nuggets venceu o Oklahoma City Thunder por 140 x 127 nesta segunda-feira (10). O astro flertou com o 30º triplo-duplo da temporada ao anotar 35 pontos, 18 rebotes e oito assistências no duelo para garantir a 42ª vitória do time do Colorado na temporada.

Além de Jokic, o Nuggets contou com boa atuação de Jamal Murray. O armador anotou 34 pontos com 50% de aproveitamento de seus arremessos. Do outro lado, Luguentz Dort foi o cestinha do Thunder com 26 pontos. Rival de Jokic na disputa pelo MVP, Shai Gilgeous-Alexander fez 25.

A disputa entre dois dos melhores time da Conferência Oeste começou quente. Enquanto Nikola Jokic comandava o Nuggets, Isaiah Hartenstein respondia para o Thunder. O equilíbrio durou todo o primeiro quarto, que terminou 34 x 32 para a equipe de Denver.

Empurrado pela torcida na Paycom Arena, o Thunder voltou forte no segundo período. Dort, Jalen Williams e Alex Caruso anotaram oito pontos cada, enquanto Jokic seguia quente pelo Nuggets. Com menos erros ofensivos e conseguindo pontos de segunda chance, os novos da casa foram ao intervalo vencendo por 73 x 67.

O Nuggets acertou a defesa na volta para o terceiro período e segurou o Thunder a nove acertos em 26 arremessos. Na parte ofensiva, Murray chamou a responsabilidade com 11 pontos, enquanto Jokic complementou com outros sete. Assim, Denver reassumiu a liderança da partida.

Jokic já somava 28 pontos na partida, mas não diminuiu o ritmo no quarto período. O pivô acertou todos os cinco arremessos, anotando dez pontos no quarto. Além disso, conseguiu quatro rebotes e três assistências para liderar o Nuggets no momento decisivo. O time do Colorado, por sinal, teve 80% de aproveitamento e 87,5% do perímetro no quarto período para abrir vantagem e conquistar a vitória.

(42-23) Denver Nuggets 140 x 127 Oklahoma City Thunder (53-12)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 35 18 8 1 1 Jamal Murray 34 4 6 2 0 Michael Porter 17 6 2 1 0 Russell Westbrook 16 5 7 0 1 Christian Braun 14 5 5 0 1

Três pontos: 18-32; Watson: 4-4

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Luguentz Dort 26 7 0 4 1 Shai Gilgeous-Alexander 25 3 7 1 2 Isaiah Hartenstein 20 7 2 0 0 Cason Wallace 12 3 8 3 1 Jalen Williams 12 2 6 0 0

Três pontos: 19-47; Dort: 8-14

(13-50) Washington Wizards 104 x 119 Toronto Raptors (22-43)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 16 11 2 0 3 Jordan Poole 16 3 1 1 0 Tristan Vukcevic 15 7 2 1 1 Kyshawn George 13 3 3 0 5 Justin Champagnie 6 9 2 2 2

Três pontos: 16-55; George: 3-5

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK AJ Lawson 32 12 0 1 0 Immanuel Quickley 15 6 6 0 0 Scottie Barnes 14 13 2 0 0 RJ Barrett 14 10 8 0 0 Orlando Robinson 13 11 4 0 1

Três pontos: 16-49; Lawson: 7-14

(16-48) Charlotte Hornets 105 x 102 Miami Heat (29-35)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 35 5 5 0 2 Mark Williams 24 10 2 2 2 LaMelo Ball 15 6 10 1 0 DaQuan Jeffries 8 3 1 1 2 Malachi Flynn 5 2 4 2 0

Três pontos: 11-44; Bridges: 5-11

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 23 14 8 1 0 Tyler Herro 21 3 2 1 0 Andrew Wiggins 19 7 2 0 1 Duncan Robinson 14 0 1 0 0 Davion Mitchell 7 3 3 0 0

Três pontos: 10-31; Robinson: 3-7

(40-23) Los Angeles Lakers 108 x 111 Brooklyn Nets (22-42)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Gabe Vincent 24 0 3 0 0 Luka Doncic 22 12 12 2 0 Dalton Knecht 19 4 1 0 0 Austin Reaves 17 8 10 0 1 Jordan Goodwin 17 8 0 1 0

Três pontos: 19-40; Vincent: 6-9

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Noah Clowney 19 5 0 1 1 Cameron Johnson 18 7 5 3 0 Keon Johnson 18 3 3 1 0 Tyrese Martin 14 3 3 1 1 Nic Claxton 12 6 1 0 1

Três pontos: 18-45; Martin: 4-8

(15-50) Utah Jazz 108 x 114 Boston Celtics (47-18)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 28 10 2 2 0 Brice Sensabaugh 22 4 5 1 0 Collin Sexton 16 3 13 0 0 Walker Kessler 11 10 1 0 2 Svi Mykhailiuk 8 4 2 0 0

Três pontos: 13-38; Sensabaugh: 5-7

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Sam Hauser 33 6 1 1 0 Jaylen Brown 26 8 7 3 1 Derrick White 18 5 10 0 3 Jrue Holiday 10 6 4 2 1 Neemias Queta 8 8 1 0 1

Três pontos: 18-53; Hauser: 9-19

(22-42) Philadelphia 76ers 123 x 132 Atlanta Hawks (31-34)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 35 7 5 3 1 Ricky Council 19 4 3 1 0 Jeff Dowtin 17 3 4 1 0 Adem Bona 12 2 1 0 1 Lonnie Walker 11 5 5 0 0

Três pontos: 16-42; Grimes: 5-11

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dyson Daniels 25 6 9 2 0 Zaccharie Risacher 22 8 2 0 0 Terance Mann 19 6 4 0 1 Georges Niang 18 4 3 0 0 Onyeka Okongwu 15 5 3 0 0

Três pontos: 15-37; Okongwu: 3-3

(30-35) Phoenix Suns 118 x 120 Memphis Grizzlies (41-24)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 35 5 5 0 1 Devin Booker 26 9 6 1 0 Tyus Jones 12 3 7 1 0 Nick Richards 10 12 2 0 0 Mason Plumlee 10 8 1 1 0

Três pontos: 20-38; Durant: 7-9

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 29 4 12 1 0 Cam Spencer 16 3 1 3 0 GG Jackson 14 4 3 2 0 Jay Huff 14 3 0 0 2 Lamar Stevens 13 5 3 1 1

Três pontos: 17-46; Stevens: 4-6

(30-36) Orlando Magic 84 x 97 Houston Rockets (40-25)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 25 5 3 1 1 Franz Wagner 15 7 5 2 0 Cole Anthony 9 4 3 0 0 Wendell Carter 8 12 1 0 1 Jonathan Isaac 8 3 0 3 1

Três pontos: 8-32; Isaac: 2-4

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jabari Smith Jr. 20 7 0 0 1 Dillon Brooks 17 4 1 1 0 Jalen Green 15 7 8 2 0 Alperen Sengun 14 14 4 0 1 Steven Adams 11 17 1 0 0

Três pontos: 16-43; Smith Jr.: 5-10

(35-28) Indiana Pacers 103 x 121 Chicago Bulls (27-38)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 15 4 2 0 1 Pascal Siakam 13 1 4 1 0 Ben Sheppard 12 2 3 1 0 Obi Toppin 10 3 1 2 0 Aaron Nesmith 9 5 2 1 1

Três pontos: 10-40; Nesmith: 3-7

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 29 10 4 0 1 Coby White 29 7 4 0 0 Kevin Huerter 13 4 1 3 1 Nikola Vucevic 11 11 1 0 0 Zach Collins 7 9 6 1 1

Três pontos: 12-33; White: 3-6

(33-33) Dallas Mavericks 133 x 129 San Antonio Spurs (26-37)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Spencer Dinwiddie 28 7 6 1 0 Klay Thompson 26 2 3 0 0 Naji Marshall 23 5 3 1 0 Kessler Edwards 22 11 3 1 0 Max Christie 12 4 5 1 0

Três pontos: 12-38; Dinwiddie: 4-8

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Harrison Barnes 29 8 0 1 1 Keldon Johnson 28 5 0 1 0 Devin Vassell 24 4 3 1 0 De’Aaron Fox 14 4 8 0 0 Stephon Castle 14 5 6 2 0

Três pontos: 17-41; Barnes e Johnson: 4-6

(28-38) Portland Trail Blazers 120 x 130 Golden State Warriors (37-28)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 34 16 6 2 0 Anfernee Simons 32 2 1 2 0 Donovan Clingan 15 9 6 0 4 Scoot Henderson 12 2 4 1 0 Shaedon Sharpe 9 7 8 0 0

Três pontos: 18-42; Simons: 6-10

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Gary Payton II 26 2 1 1 1 Stephen Curry 24 2 3 2 0 Buddy Hield 20 2 7 2 1 Moses Moody 20 2 0 1 0 Jimmy Butler 15 10 10 3 0

Três pontos: 21-41; Hield: 6-9

(41-23) New York Knicks 133 x 104 Sacramento Kings (33-31)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 26 9 3 1 1 OG Anunoby 24 7 8 5 0 Miles McBride 21 3 7 2 0 Josh Hart 18 6 3 0 0 Mikal Bridges 15 3 8 0 0

Três pontos: 22-40; McBride: 4-5

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 21 1 3 0 0 Zach LaVine 17 4 3 1 1 Isaac Jones 12 5 2 1 0 DeMar DeRozan 11 1 5 1 0 Jonas Valanciunas 10 13 1 0 1

Três pontos: 10-34; Monk: 3-8

