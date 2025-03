Jamal Murray explica impacto de Russell Westbrook no Nuggets

Depois de várias temporadas ruins, Russell Westbrook faz boa campanha ao lado de Nikola Jokic e Jamal Murray no Denver Nuggets. Na última quarta-feira, (5), então, o armador anotou 25 pontos na vitória sobre o Sacramento Kings e recebeu elogios do companheiro canadense.

“Eu não sei se ele sabe, mas todo mundo aqui assiste ele, estuda ele, e aprecia o quanto ele fez pela liga”, disse o armador. “Ele traz boa energia, nos dá confiança e compartilhamos bem a bola. Além disso, ele adora competir e foi ele quem nos fez começar a ser mais agressivos no ataque, mais físicos”.

Westbrook tem um grande currículo na NBA. Isso porque são nove seleções ao All-Star Game, um prêmio de MVP, sete indicações para times ideais da liga e um dos únicos jogadores a terem médias de triplo-duplo (por três vezes). No entanto, o jogador vinha em má fase desde sua passagem pelo Los Angeles Lakers. As coisas não funcionaram ao lado de LeBron James e Anthony Davis.

Como resultado, ele foi trocado para o Los Angeles Clippers, onde até teve duas boas temporadas, mas ainda estava longe de ser visto como um jogador de impacto. Além disso, seu percentual nos arremessos de três também foi criticado.

Ao chegar no Nuggets, porém, seu ritmo mudou. O armador funciona bem ao lado de Nikola Jokic, e os dois também já declararam gostar um do outro fora das quadras.

“Jokic é o melhor jogador do mundo, e vou desperdiçar a bola 20 vezes se precisar para tentar passar pra ele”, disse Westbrook. “É meu trabalho facilitar o jogo para ele, e vou fazer isso”.

Ademais, o sérvio já brincou acerca do recorde de triplos-duplos de Westbrook. O armador é o que mais tem esses jogos na história, com 202. Jokic tem 158, e é o terceiro da lista. Na atual temporada, as médias do pivô são de triplo-duplo, algo que só o veterano e Oscar Robertson já conseguiram.

“A verdade é que estou muito ansioso para quebrar seu recorde de triplos-duplos. Quando isso acontecer, vou tirar sarro de você pelo resto da vida. Acredite em mim”, brincou o camisa 15.

Dessa forma, com a ajuda de Russell Westbrook, Jokic e Jamal Murray, o Nuggets está na terceira posição da Conferência Oeste. Com os playoffs se aproximando, o técnico Michael Malone agora tenta achar sua melhor rotação para encarar a pós-temporada.

