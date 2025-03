Com recorde de Stephen Curry, Warriors atropela Kings

Foi noite de recorde de Stephen Curry e grande vitória do Golden State Warriors sobre o Sacramento Kings, por 130 a 104, nesta quinta-feira (13). O astro atingiu a marca de 4 mil bolas de três pontos na carreira, mas não precisou brilhar para sua equipe sair com a vitória. Então, a partida marcou ótima atuação de Draymond Green e o retorno de Jonathan Kuminga. Além disso, a rodada da NBA ainda contou com mais quatro jogos.

Golden State vive grande momento na NBA. Essa foi a sexta vitória seguida da equipe desde que Jimmy Butler chegou. Afinal, são 13 vitórias em 15 jogos nesse período. Esse foi o 38° triunfo em 66 partidas de 2024/25 e o time segue na sexta posição do Oeste. O próximo duelo é sábado (15), contra o New York Knicks.

Por outro lado, foi uma noite dura para Sacramento. O time entra em uma fase ruim, com três derrotas seguidas e seis nos últimos 11 duelos. Enquanto o rival melhorou desde que a trade deadline aconteceu, o Kings segue oscilando. Com 33 triunfos em 65 partidas, a equipe segue na nona posição do Oeste, na zona de play-in, mas longe dos playoffs. O próximo duelo será nesta sexta-feira (14), contra o Phoenix Suns.

Em noite histórica de Curry, é Draymond Green que brilha

O polêmico especialista defensivo esteve teve noite inspirada. Com 23 pontos, quatro rebotes, quatro assistências e quatro bolas de três, ele foi o melhor jogador do Warriors em todos os lados da quadra. Prova disso é que ele não anotava mais de 20 pontos em um jogo desde dezembro. Em uma noite dominante, o veterano foi o grande nome da equipe.

Kuminga volta bem

É verdade que sete de seus 18 pontos foram marcados em um último quarto menos competitivo do que o habitual, mas foi um belo retorno de Jonathan Kuminga. Parado há mais de dois meses, ele foi agressivo em seus ataques ao aro, e gerou agressividade a um time que já tem dominado seus rivais nas últimas semanas.

Curry e Butler mais tímidos

Com um ritmo muito coletivo, o Warriors apenas não deu tanto volume de arremesso para Stephen Curry ou Jimmy Butler contra o Kings. A dupla somou apenas 17 pontos em 14 arremessos tentados. Por outro lado, também somaram 12 assistências, usando e abusando de sua gravidade para gerar melhores oportunidades para os companheiros. Ainda assim, Golden State venceu por 26 pontos.

Kings mal consegue competir

Sacramento teve poucas chances nesse jogo. Além de uma corrida de 26 a 8 entre o fim do segundo quarto e começo do terceiro, que transformou uma vantagem de mais de 20 pontos em apenas duas posses, o Kings pouco acompanhou o rival. Nomes como por exemplo, Malik Monk, Keegan Murray e Jonas Valanciunas tiveram jogos abaixo, a ausência de Domantas Sabonis segue pesando e a defesa não pode segurar muitos jogos. Noite dura.

DeRozan tenta

Entre os grandes nomes, DeMar DeRozan foi quem mais brilhou individualmente. O ala anotou 23 pontos, com alta eficiência nos arremessos e ainda distribuiu sete assistências com apenas um erro de ataque. A grande questão, é que teve pouca ajuda. Zach LaVine, por exemplo, até acertou quatro bolas triplas. Mas deu apenas seis arremessos no jogo, sofrendo com cinco erros de ataque. Ficou ainda mais difícil de acompanhar o rival assim.

Ellis e LaRavia saem bem do banco

Keon Ellis costuma jogar bem contra Stephen Curry e o Warriors, e apesar da derrota do Kings, a noite de hoje foi mais uma vez positiva nesse sentido. Ele anotou 18 pontos, três bolas de três e foi o mais próximo que DeRozan teve de alguma companhia consistente em quadra. Vale citar também o bom jogo do jovem ala Jake LaRavia, que segue ganhando espaço.

Gui Santos bem de novo

Por fim, vale citar mais uma bela noite do brasileiro Gui Santos. O técnico Steve Kerr já tinha avisado que o retorno de Jonathan Kuminga não seria o fim dos minutos do ala, que correspondeu. Foram dez pontos, cinco rebotes e três assistências em 18 minutos. Ele não errou um único arremesso e, enquanto esteve na quadra, viu o Warriors superar o rival por 21 pontos.

(33-32) Sacramento Kings 104 x 130 Golden State Warriors (38-28)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 23 5 7 1 0 Keon Ellis 18 0 4 1 0 Zach LaVine 14 1 4 0 0 Jake LaRavia 13 0 1 1 0 Trey Lyles 11 5 0 2 0

Três pontos: 14-37; LaVine: 4-4

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Draymond Green 23 4 4 1 1 Jonathan Kuminga 18 3 1 1 0 Moses Moody 17 4 6 2 1 Buddy Hield 16 4 5 1 0 Stephen Curry 11 2 5 1 1

Três pontos: 22-39; Moody: 4-6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Kings de DeMar DeRozan, a rodada ainda contou com mais quatro partidas. Então, confira os resultados e box-scores das vitórias de Bucks, Bulls, Magic e Wizards.

(14-51) Washington Wizards 129 x 125 Detroit Pistons (37-30)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 19 5 3 0 4 Justin Champagnie 17 9 1 3 0 Jordan Poole 17 6 4 1 0 Khris Middleton 16 7 8 2 0 Bub Carrington 16 4 3 0 0

Três pontos: 20-45; Poole: 4-10

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 38 3 10 2 2 Jalen Duren 18 14 0 0 1 Tobias Harris 14 6 3 3 1 Dennis Schroder 11 2 3 0 0 Ausar Thompson 10 4 1 0 1

Três pontos: 10-30; Beasley: 2-3

(40-24) Los Angeles Lakers 106 x 126 Milwaukee Bucks (37-28)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 45 11 3 2 1 Austin Reaves 28 8 3 0 0 Dalton Knecht 10 5 3 0 0 Gabe Vincent 6 1 1 0 0 Dorian Finney-Smith 5 1 0 0 0

Três pontos: 15-40; Doncic: 7-13

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 24 12 9 1 1 Brook Lopez 23 4 5 1 4 Damian Lillard 22 6 10 2 0 Kevin Porter Jr. 22 3 1 2 2 Gary Trent Jr. 16 0 1 0 0

Três pontos: 17-40; Porter: 5-7

(22-44) Brooklyn Nets 110 x 116 Chicago Bulls (28-38)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 24 6 10 1 1 Tyrese Martin 19 4 3 0 0 Nic Claxton 18 14 5 1 0 Cam Johnson 16 6 1 3 1 Ziaire Williams 11 4 1 0 0

Três pontos: 11-34; Martin: 5-8

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 31 7 4 1 0 Kevin Huerter 18 9 3 0 0 Tre Jones 18 6 6 3 0 Julian Phillips 16 7 5 1 1 Patrick Williams 10 2 1 1 0

Três pontos: 11-37; White: 3-8

(31-36) Orlando Magic 113 x 93 New Orleans Pelicans (18-49)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 34 11 4 4 1 Franz Wagner 27 6 5 1 0 Cory Joseph 12 6 3 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 12 3 3 0 1 Wendell Carter Jr. 8 4 2 0 1

Três pontos: 13-33; Banchero: 4-8

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 20 8 5 0 0 Trey Murphy III 17 5 2 0 0 Jose Alvarado 12 2 4 3 0 Jeremiah Robinson-Earl 11 6 3 0 0 Jordan Hawkins 11 0 1 0 0

Três pontos: 7-25; Robinson-Earl: 2-4

