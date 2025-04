Jonathan Kuminga pode deixar Warriors em troca

Jonathan Kuminga perdeu espaço no Golden State Warriors e, de acordo com David Grubb, do portal Heavy, o jogador pode sair numa troca na próxima temporada. Ainda segundo o jornalista, o técnico Steve Kerr não tem interesse em ter o ala-pivô na rotação a longo prazo, o que abriria as portas para uma saída.

O jogador já foi visto como uma peça vital do futuro de Golden State. No entanto, no último domingo (13), quando a equipe perdeu para o Los Angeles Clippers e carimbou a ida ao play-in, Kuminga nem mesmo entrou em quadra. Além disso, de acordo com Gilbert McGregor, da NBA Canada, ele foi visto sozinho no ginásio após o jogo.

Então, ele também não conseguiu minutos na partida contra o Memphis Grizzlies, pelo play-in. Foi a primeira partida de pós-temporada em que ele ficou de fora desde que chegou à liga.

Desde que voltou de lesão, em março, Kuminga tem médias de 12.2 pontos por jogo. No entanto, Kerr disse que a equipe encontrou um grupo desde a chegada do Jimmy com o qual está confortável. Ademais, e sugeriu que a decisão de deixar Kuminga no banco foi decisão de jogo.

Mas analistas enxergam um problema maior. Isso porque podcast Warriors Plus-Minus, Tim Kawakami, Anthony Slater e Marcus Thompson apontaram uma relação ruim entre Kuminga e a comissão técnica.

“Está bem claro que Steve Kerr não está muito interessado em ter Jonathan Kuminga como parte da rotação principal”, disse Kawakami, enquanto Thompson completou dizendo que “Parece o fim de uma era”.

Kuminga será um agente livre restrito ao final da temporada, e, segundo relatos, estaria buscando um contrato de US$ 30 milhões anuais. É claro, porém, que é um valor alto para uma equipe que não está disposta a utilizá-lo em momentos decisivos. As partidas sem jogar, então, podem ser sinal de um afastamento entre os dois lados.

Se Jonathan Kuminga de fato saísse do Warriors em troca, porém, seria um grande sinal de que a equipe valoriza mais o presente do que o futuro. A troca por Jimmy Butler já havia sido um passo nessa direção, colocando todas as fichas em uma co-estrela ao lado de Stephen Curry. No entanto, se livrar de um jovem jogador deixaria isso ainda mais claro.

Kuminga tem um bom valor de troca, e no caso de uma sign and trade, poderia trazer boas peças para rodear os astros do Warriors.

