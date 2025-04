Jornalista crava que Suns vai negociar troca de Kevin Durant

A demissão do técnico Mike Budenholzer, como esperado, vai ser só o primeiro passo de uma grande reformulação no Arizona. O astro Kevin Durant também não joga mais pelo Phoenix Suns, pois vai ser envolvido em uma troca após a temporada. Segundo Shams Charania, da ESPN, a equipe já decidiu que vai negociar o veterano na offseason. Isso confirma rumores que circulavam desde a trade deadline.

“Essa franquia, certamente, tem grandes decisões a tomar nos próximos meses. Então, a saída de Budenholzer é só o início de mudanças profundas. O elenco deve passar por alterações significativas e tudo começa por Kevin. Eu soube que o time trabalhará com os representantes do ala para recolocá-lo em um novo time nas férias. A situação vai avançar assim que o mercado da liga reabrir”, informou o jornalista.

Durant, a princípio, é a grande aposta do Suns de recuperar ativos e remodelar o seu elenco depois de um enorme fracasso. O time iniciou a temporada como um possível candidato ao título, mas a campanha foi um desastre. Só ganhou 36 jogos no ano e, com isso, ficou de fora até do play-in do Oeste. A situação pede mudanças urgentes, mas Charania avisa que uma troca ainda deve demorar a sair.

“Phoenix precisa esperar o fim da temporada, antes de tudo, porque os playoffs vão ter muito peso nessa situação. Afinal, só vamos conhecer os verdadeiros interessados na troca depois do mata-mata. Quem crê que está a um Kevin de ser campeão da NBA? Isso é o que vamos descobrir dentro de alguns meses”, projetou um dos principais insiders da liga.

Intocável

É esperado que outras mudanças no elenco do Suns já ocorram antes da troca de Kevin Durant. A tendência é que vários agentes livres não recebam nem sondagens para ficar em Phoenix. São os casos de Vasilije Micic, Tyus Jones e Mason Plumlee, por exemplo. Todos os jogadores do time, a princípio, devem ficar de malas prontas. O astro Devin Booker seria a única exceção.

“O ponto mais importante em Phoenix é que a peça central é Devin. Isso nunca mudou, então ele segue como a fundação de tudo o que se constrói na franquia. Mas tudo além dele está aberto a discussão e análise. Essa equipe, afinal, caiu do sexto lugar do Oeste na última temporada para estar fora até do play-in. Devin é o único fator que não está em análise, para resumir”, cravou Charania.

As mudanças em torno de Booker são necessárias por motivos além do desempenho em quadra. São resultados ruins, acima de tudo, vindos de um elenco que custa mais de US$400 milhões entre salários e multas. “Phoenix tem a folha salarial mais cara da NBA. Os donos já colocaram muito dinheiro e recursos nesse projeto. Então, exceto Devin, muita coisa tem que mudar”, concluiu o repórter.

Mensagem

O Suns chegou às finais da NBA em 2021, com um elenco de jovens jogadores montado em torno de Booker. Mas, assim que o novo dono chegou ao time, a ânsia por construir um supertime levou ao desmanche daquele núcleo. Agora, a tendência é que a franquia volte para algo mais próximo daquela equipe. Vai ter menos badalação, mas o astro assegura que dias melhores estão por vir.

“Eu sei que é preciso ser um verdadeiro torcedor para seguir aqui conosco. Para ainda nos dar apoio depois da temporada que tivemos. Foi um prazer, certamente, ver as pessoas de Phoenix ainda com sorriso nos rostos e torcendo em nossos jogos. Fiquei contente em vê-los e, por isso, garanto que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar”, cravou o ala-armador.

