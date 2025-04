Troca por Kevin Durant poderia salvar Mavericks de torcida

É óbvio que a torcida do Dallas Mavericks sente a dor da troca de Luka Doncic, mas uma eventual chegada de Kevin Durant pode acalmar os ânimos. Apesar de não ser a mesma coisa e Doncic ser idolatrado pelos fãs, um Durant (ou alguém de seu nível) poderia deixar tudo menos dolorido.

O jogo de Doncic com a camisa do Los Angeles Lakers contra o Mavericks mostrou muito disso, com o público no ginásio “pedindo a cabeça” de Nico Harrison pela troca. Mas isso vai passar em algum momento, com ou sem Harrison comandando a diretoria.

E uma troca por alguém como Durant ou de seu nível, poderia deixar tudo menos turbulento. Os jogadores do Mavs deixaram claro que as cobranças a Harrison estão começando a atrapalhar o próprio time, como nos lances livres contra o Lakers. Com quatro segundos de jogo, os fãs gritavam por uma demissão do GM. Mas o que acontecia apenas nos lances do adversário, passou a ser feito nos de Dallas.

Não por menos, os pivôs Dereck Lively e Daniel Gafford falaram disso após o jogo. A troca de Doncic foi péssima para o Mavericks em vários aspectos. Seja em quadra, financeiramente, assim como na confiança da torcida no time. Tudo deu errado. Começaram a especular que a franquia queria sair de Dallas. Até isso aconteceu.

Mas, não. Foi um erro de julgamento da diretoria, provavelmente o maior de todos os tempos. Uma troca por Durant poderia deixar tudo mais ameno.

Bem, depende. Teria de fazer uma manobra financeira enorme, pois o Phoenix Suns não pode combinar salários. Mas, impossível, não é.

Imagine um time com Kyrie Irving, Klay Thompson, Kevin Durant, Anthony Davis e Dereck Lively. Isso aqui é para pensar em brigar pelo título da NBA. Vai ficar sem banco, vai passar sufoco nos jogos em que não tiver dois ou três deles, mas não deixa de ser um time muito forte.

Aí, você pode até questionar muita coisa, como a idade de quatro dos cinco titulares, quantos jogos eles vão fazer juntos e se teria condições de entrar nos playoffs com chances reais. Mas a troca faria do Mavericks um candidato real por um ou dois anos, no máximo.

Claro que não se compara aos tempos de Doncic com o Mavericks, mas tentaria fazer algo para compensar a tragédia que foi aquela troca. Dentro de três ou quatro temporadas, Dallas teria de fazer uma reconstrução. No entanto, já vai precisar disso de qualquer forma. Afinal, Davis, Irving e Thompson estão todos acima dos 32.

Mas por que não tentar Durant em uma troca, se já vai passar por uma reformulação de elenco? Esse é o ponto.

Concorrência

Sabemos que Kevin Durant não deve ficar no Phoenix Suns, então já se fala em troca para alguns times, como Houston Rockets, Miami Heat, Oklahoma City Thunder, New York Knicks, San Antonio Spurs e o próprio Dallas Mavericks. Mas existe a dificuldade para fazer qualquer tipo de negócio envolvendo o astro.

Isso porque Kevin Durant vai receber US$54.7 milhões em seu último ano de contrato. Para algo acontecer, é preciso oferecer ao Suns o que vai querer. Ou seja, escolhas de Draft, jogadores jovens e um futuro astro. Basicamente, é o que se pede em uma troca assim.

Mas aqui, o Rockets teria uma certa “preferência”. O time texano possui as escolhas do Suns, o que faria Phoenix ter controle de seu próprio futuro. Isso faz muita diferença.

Então, por mais que a direção do Mavericks esteja “olhando” para Durant no momento, não vai ser fácil. De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, existe a chance de Dallas ficar com o astro. Mas o fato de o Rockets ter as escolhas, pode dificultar. E ainda tem o Heat, que gosta do ala e o Thunder, que foi onde ele começou sua carreira na NBA. Era Seattle, mas a franquia era a mesma.

No Spurs, é pelo fato Victor Wembanyama mesmo.

Por fim, o Knicks tem apelo, é um dos maiores mercados, Durant gosta de Nova York, até por jogar lá pelo Brooklyn Nets, e tem uma base pronta.

Seja para onde Kevin Durant for, o time aumenta suas chances de brigar por título. Mas tem que ser rápido, porque o tempo está passando.

