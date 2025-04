Gui Santos: “Nada vale mais que vencer o Memphis Grizzlies”

O Golden State Warriors, do brasileiro Gui Santos, encara o Memphis Grizzlies na noite desta terça-feira (15). Apesar de o time de San Francisco não conseguir a vaga direta aos playoffs, a chance é quase única. Afinal, via play-in, o Warriors pode ir aos mata-matas com uma simples vitória sobre Memphis.

No entanto, Warriors e Grizzlies ficaram com a mesma campanha em 2024/25, com 48 vitórias e 34 derrotas. Golden State teve vantagem por conta do confronto direto. Então, a equipe californiana vai atuar em casa em jogo único. Se vencer, vai aos playoffs. Mas em caso de derrota, ainda tem mais uma chance, na sexta-feira, contra o vencedor do embate entre nono (Sacramento Kings) e décimo (Dallas Mavericks). Gui Santos, aposta no fator casa como um diferencial.

“É uma final. É decisão. Não tem nada mais importante nesse momento, nada em que a gente pense mais agora que não seja vencer o Grizzlies em casa e avançar aos playoffs“, disse Gui Santos, via assessoria de imprensa. “Então, tudo o que aconteceu ao longo do ano ficou para trás e só dependemos das nossas forças para ir à pós-temporada. Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, e a cabeça está toda nesse jogo”.

Mas Gui Santos ainda alertou sobre o Memphis Grizzlies, que chegou a ficar entre os quatro melhores do Oeste por boa parte da campanha.

“Nós temos um adversário muito duro, então não podemos podemos cometer erros bobos, temos de ter atenção o tempo todo. Se eu tiver chance, tiver meus minutos, vou estar pronto para colaborar com a equipe”, concluiu Gui Santos.

O Memphis Grizzlies deve ter quase todo o elenco para enfrentar o Golden State Warriors nesta terça-feira. Ja Morant, por exemplo, tem dores no ombro e chegou a perder alguns jogos nas últimas semanas. Mas vai jogar mesmo assim. No entanto, o time não vai contar com Jaylen Wells, que está fora do resto da campanha.

Na temporada 2024/25 da NBA, Gui Santos ganhou espaço no Warriors. Ele fez 56 jogos, com médias de 4.1 pontos, 3.1 rebotes e 1.4 assistência em cerca de 13 minutos por noite.

O jogo entre Memphis Grizzlies e Golden State Warriors acontece nesta terça-feira, às 23h (horário de Brasília). O Amazon Prime transmite.

