Anthony Edwards supera Stephen Curry e lidera NBA

O astro Anthony Edwards tirou Stephen Curry do topo e terminou 2024/25 como líder da NBA em cestas de três pontos. Após a última rodada, o ala-armador do Minnesota Timberwolves terminou o ano com 320 arremessos convertidos do perímetro. O ídolo do Golden State Warriors, enquanto isso, ficou em terceiro com 308.

Anthony Edwards, inclusive, terminou no topo justamente na última rodada. Diante do Utah Jazz no domingo (13), o astro precisava de seis cestas de três para empatar com Malik Beasley, que liderava a NBA no quesito. Com 43 pontos, ele acertou sete arremessos de longa distância e ultrapassou o adversário.

Após o jogo, Julius Randle destacou a atuação de Anthony Edwards pelo Timberwolves.

“Ele é Anthony Edwards. É isso que ele faz. É um cara especial. Um jogador que carrega e lidera o nosso time. Então, não me surpreende (ele liderar a NBA no quesito)”, destacou Randle.

O resultado à frente de Stephen Curry, assim, consolidou Anthony Edwards como um dos melhores arremessadores da NBA. Em 79 partidas, ele acertou 39.5% da média de 10.3 tentativas de três por jogo na NBA. Além disso, aos 23 anos, se tornou o mais jovem a liderar a liga no quesito.

Ademais, Anthony Edwards se tornou o sétimo no ranking de cestas de três em uma temporada. Das seis marcas à frente, cinco são de Curry, enquanto Harden fica em segundo no lugar geral.

Em relação a Stephen Curry, é somente a quinta vez nos últimos 13 anos que ele não lidera no quesito. O astro do Warriors terminou o ano com 308 cestas de três. No entanto, o camisa 30 teve nove jogos a menos que Edwards. Assim, terminou como líder de arremessos por jogo do perímetro, com 4.4 convertidos por partida por Golden State.

Entre Curry e Edwards, por sua vez, ficou Malik Beasley. Em grande temporada pelo Detroit Pistons, o ala-armador terminou o ano com 319 cestas de três convertidas. O reserva do time de Michigan, inclusive, quase tomou o topo ao converter 14 arremessos nos últimos dois jogos. Porém, ficou atrás do jogador do Timberolves na última rodada.

Com Edwards, Beasley e Curry, por fim, essa foi a primeira temporada da história com três jogadores com pelo menos 300 cestas de três. Assim, reforçando ainda mais a mudança no estilo de jogo da NBA.

