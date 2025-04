Pelicans vai envolver Zion Williamson em troca, crava jornalista

De acordo com o insider Shamit Dua, do portal Substack, New Orleans Pelicans vai envolver Zion Williamson em uma troca nesta offseason. Segundo a publicação, essa é uma determinação da alta cúpula da franquia. Ou seja, da proprietária Gayle Benson e sua família.

O jornalista revelou ainda que Joe Dumars, novo presidente de operações de basquete do Pelicans, terá a missão de negociar o ala-pivô de 24 anos. O dirigente, aliás, assume o cargo que foi de David Griffin nas últimas seis temporadas. Além disso, a intenção da franquia é manter o técnico Willie Green, que comanda o time desde 2021.

“A última informação que tive é que a administração da franquia obrigará Dumars a manter Willie Green e negociar Zion. Isso é o que ouvi. É possível que a situação no Phoenix Suns afete Green, mas esse é o plano que estou ouvindo. No entanto, ouvi também que Dumars quer uma chance de se comunicar com Zion”, contou Shamit.

A troca de Zion Williamson talvez seja a mudança mais significativa no Pelicans para 2025/26. Pelo relato de Shamit, a família Benson perdeu a paciência com o jovem astro. O motivo é a indisponibilidade do camisa 1. Em 2024/25, por exemplo, Zion entrou em quadra apenas 30 vezes.

A situação, aliás, não é novidade na carreira de Williamson. Afinal, em quatro das seis temporadas na NBA, ele disputou 30 jogos ou menos. Além disso, Zion desfalcou o Pelicans em 258 das 472 partidas da equipe. Ou seja, passou mais tempo afastado por lesões do que em quadra.

Portanto, a primeira escolha do Draft de 2019 deixou o Pelicans na mão em 55% dos jogos no período. Na campanha de 2021/22, por conta de uma fratura no pé direito, o jovem astro não disputou um jogo sequer. Então, por não conseguir se manter saudável na NBA, Zion Williamson é chamado de “bust” por fãs e analistas como Stephen A. Smith, da ESPN.

“Eu me sinto muito mal pelo Pelicans e pela cidade de New Orleans. Zion Williamson é um talento com calibre de estrela. Quando ele está em quadra e saudável, ele é um monstro. Mas, o problema é que ele raramente está disponível. E, por melhor que ele seja, a palavra “bust” vem à mente. Não é por causa de seu talento. Estou falando apenas de sua disponibilidade. Enfim, se você não está disponível, não importa o quão bom você seja. E ele quase nunca está disponível”, disse Smith.

Mesmo com os poucos jogos disputados em 2024/25, o camisa 1 teve um bom desempenho. Tanto que fechou a temporada com médias de 24,6 pontos, 7,2 rebotes e 5,3 assistências. No entanto, Zion não impactou o Pelicans, já que, com ele em quadra, o time sofreu 20 derrotas. No fim das contas, a equipe venceu apenas 21 dos 82 jogos.

Assolado por lesões, o Pelicans encerrou a temporada na vice-lanterna da Conferência Oeste e a quarta pior campanha da NBA. Dessa forma, o foco da franquia está no Draft. Afinal, a campanha ruim aumenta as chances de uma escolha no topo. No caso de 2025, a franquia de New Orleans tem 12,5% de ficar com a pick 1, ou seja, Cooper Flagg (Duke).

Futuro de Zion Williamson

Com a saída cada vez mais provável do Pelicans via troca, Zion Williamson atrai interesse ao redor da NBA. O jogador, aliás, possui contrato válido até 2028. Nas próximas três temporadas, ele vai receber US$126,5 milhões em salários. Portanto, um valor “salgado” para um atleta que é um desfalque frequente.

De acordo com Tim MacMahon, da ESPN, outros times da liga notaram as grandes atuações do camisa 1 nesta temporada. Principal jogador do Pelicans nos últimos anos, Zion perdeu o status de intocável. Ainda mais agora que a alta cúpula da franquia deseja a sua saída.

“Bom, alguém me disse que o maior objetivo do Pelicans, em 2024/25, em meio a todos os problemas, foi revalorizar o jogador. Tudo isso, pensando na offseason. Então, Zion tem lidado bem com tudo isso e com o ano ruim do time. Ele não é intocável. Acho que algumas equipes teriam um interesse muito grande em obtê-lo. Será uma história interessante”, afirmou o jornalista.

