Tyler Herro mira comparação com Dwyane Wade

Tyler Herro mira uma referência para ter sucesso no Miami Heat: o ídolo Dwyane Wade. O ex-jogador conquistou três títulos da NBA para a franquia. Desde então, ninguém mais conseguiu. Desse modo, durante o The OGs Show, o camisa 14 garantiu que deseja repetir o feito para ter a mesma influência do camisa 3 na cidade.

“Eu realmente quero trazer um título para Miami”, afirmou Herro. “Quero ser All-Star, ganhar um campeonato e retribuir à comunidade. Preciso ter a mesma influência nesta cidade que o Wade. Claro, não tanto quanto ele, por tudo o que fez e, porque, no final das contas, essa é a terra dele”, acrescentou.

O objetivo de Herro é ambicioso. Porém, é justo. Qualquer jogador deseja receber a idolatria que Wade tem em Miami. Mesmo com LeBron James sendo ex-jogador e campeão pelo Heat, é o camisa 3 aquele que recebe o título de maior nome na história da franquia. Não à toa, recebeu uma estátua nos últimos meses.

Tyler Herro, aliás, chegou ao Heat logo após a aposentadoria de Dwyane Wade. Em sua primeira visita à cidade aconteceu em um momento onde todos usavam a camisa do ex-jogador. A partir disso, seu objetivo passou a ser ter o mesmo impacto nos fãs.

Nos primeiros anos, ele se consolidou como uma promessa da franquia. Na terceira temporada, por sua vez, conseguiu vencer o prêmio de Sexto Homem do Ano, ao registrar médias de 20.7 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Porém, ele teve dificuldades em dar o próximo passo e chegou até a estar em rumores de troca.

Em 2024/25, no entanto, o cenário mudou. Enfim, Herro se tornou o que esperavam. Parte disso pelas ausências de Jimmy Butler, que está próximo de sair de Miami. O camisa 14, desse modo, vem registrando médias de 23.6 pontos, 5.6 rebotes e cinco assistências.

A melhor temporada de sua carreira veio até coroada por uma posição na Corrida ao MVP. No dia 20 de dezembro, a NBA o colocou como o décimo na disputa pelo prêmio.

Nas semanas seguintes, ele saiu do top-10. Ainda assim, a aparição mostrou que ele está no caminho certo para ser um grande jogador. Enquanto isso, ele ainda mira uma seleção para o All-Star Game.

“Eu adoraria ser um All-Star da NBA”, afirmou Tyler Herro em entrevista ao Miami Herald. “Esse tem sido meu objetivo desde que entrei na liga. Vamos ver. Eu preciso receber votos. Mas, com certeza, sou merecedor”.

