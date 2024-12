Anthony Davis minimiza MVP e crava: “Não preciso provar mais nada na NBA”

Anthony Davis chegou à NBA com enorme expectativa e o status de um MVP da liga em potencial. O prêmio em si não veio, mas ele está na “primeira prateleira” do basquete. Consolidou-se como uma das referências do Los Angeles Lakers e já foi campeão pela franquia. Além disso, é um dos melhores jogadores two-way da atualidade. Os críticos sempre vão existir, mas o craque nunca se importou tão pouco com eles.

“Eu não preciso provar mais nada a mim ou ninguém, pois já provei e conquistei tudo o que era necessário. Mostrei que posso ficar saudável. Que posso vencer um título. Que apareço nos jogos e momentos mais importantes. Então, sinto que já quebrei todas as probabilidades. Tudo se resume a seguir saudável e jogar basquete agora, pois não preciso de nada mais”, afirmou o ala-pivô, em entrevista à rede Fox Sports.

Davis está no Lakers desde 2019, mas essa temporada tem sido um pouco diferente. O astro, depois de anos, parece assumir o protagonismo da equipe sob o comando de JJ Redick. Ele lidera os angelinos na temporada em média de minutos, pontos, rebotes e tocos. No início da temporada, enquanto o time estava bem, o veterano chegou a ser especulado para ser MVP da liga. Mas é um cenário que nem quer comentar.

“As discussões sobre o prêmio de MVP de temporada nunca me afetam. Se eu ganhar o prêmio, então ganhei. Mas nada além disso. Não vou entrar em um jogo pensando em ser dominante para poder ser premiado. Afinal, acho que um jogador se perde quando começa a focar em reconhecimento individual. Eu jogo basquete coletivo, em síntese”, explicou o futuro integrante do Hall da Fama.

Forçando

Na era das redes sociais, um esportista quase nunca alcança a expectativa de todos. Por isso, há quem vá dizer que a carreira de Anthony Davis na NBA tem uma lacuna pela falta do prêmio de MVP. O astro, no entanto, vê buscar a aprovação desses fãs mais “exigentes” como uma armadilha. Afinal, é impossível que objetivos individuais não interfiram em um esporte coletivo.

“Se entrar em uma temporada com o objetivo de ser cestinha da liga, marcar 30 pontos por jogo, vou forçar as coisas para isso. Eu vou começar a tomar as decisões em quadra de olho em ser o cestinha ou MVP da liga. E, assim, o meu time vai estar perdendo. Por isso, se estiver vencendo e a equipe jogar da forma certa, ótimo. É tudo o que me interessa hoje”, cravou o craque angelino.

Davis sempre se mostra bem mais interessado em ser eleito melhor defensor da liga do que jogador mais valioso, por exemplo. Mas, no fim das contas, um ou outro não deve mudar a sua perspectiva de tudo. “Eu sou um abençoado. Vivo uma ótima vida e, mais do que isso, com um ótimo estado mental. Eu não tenho nada do que reclamar, então. Sou agradecido todos os dias pelo que tenho, conquistei e posso fazer”, completou.

Depois do jogo

No início desse século, jogadores como Kobe Bryant glamourizaram a entrega absoluta ao basquete. Não bastava só ser um jogador profissional, mas era preciso tratar o jogo como uma obsessão. Como a única coisa que importa. Atletas como Nikola Jokic, hoje, apresentam uma abordagem bem diferente do esporte. Davis sempre idolatrou Kobe, mas, nesse momento, está mais alinhado com a visão de Jokic.

“Todos os dias, mesmo depois de uma derrota dura, vou para casa e olho para os meus filhos. Os meus garotos não sabem o que acontece. Não sabem se eu venci ou perdi, se marquei 30 ou dois pontos. Então, eles só perguntam se o meu olho está melhor e se o meu pé não dói mais. Os dois só sabem que jogo basquete e me divirto com isso. É simples assim”, finalizou o ícone do Lakers.

