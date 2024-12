Anthony Davis questiona prêmio de melhor defensor da NBA: “Não sei como não ganhei”

Anthony Davis tem números de defensor de elite na NBA. No entanto, o astro do Los Angeles Lakers jamais ganhou o prêmio de Melhor Defensor em uma temporada. Parte disso é pelo domínio de Rudy Gobert na premiação. Ainda assim, o pivô não entende como nunca conquistou o troféu, uma vez que já foi em três oportunidades o principal bloqueador da liga.

“Não sei dizer por que não ganhei. Acho que às vezes mudam os critérios. Alguns jogadores ganharam porque lideraram em bloqueios. Já fiz isso algumas vezes e não levei”, afirmou Davis.

O pivô liderou a liga em tocos nas temporadas de 2013/14, 2014/15 e 2017/18, consolidando sua reputação como uma presença intimidadora no garrafão. Além disso, ele se considera um jogador completo do lado defensivo, capaz de defender diferentes posições.

“Não há nada que eu não possa fazer defensivamente. Posso trocar na marcação de posições um a cinco. Sou um dos melhores em defender pick-and-rolls, um protetor de aro de elite. O que você precisar que eu faça na defesa, eu posso fazer. Honestamente, só parei de me importar com isso”, acrescentou.

Apesar de não ter conquistado o prêmio de Defensor do Ano na NBA, Anthony Davis tem um objetivo maior na NBA. Segundo ele, o foco para a temporada é vencer o título com o Lakers. Principalmente, para coroar a reta final na carreira de LeBron James. Graças ao seu alto nível, ele é acredita que é possível alcançar o sucesso.

“Sabemos que [LeBron James] tem apenas alguns anos restantes em sua carreira e queremos aproveitar isso ao máximo. Então, meu foco principal é trazer outro título para Los Angeles”, destacou Davis. O pivô também enfatizou a importância do jogo coletivo. “Não estou dominando apenas para ganhar prêmios individuais. Meu objetivo é liderar a equipe para vitórias, e o resto virá naturalmente”.

Na busca pelo título, Davis vem tendo o grande ano de sua carreira. Parte disso, aliás, pela ideia de LeBron James o deixar ser o principal nome do Lakers. Não como nos anos anteriores, quando eles dividiam o estrelato. De acordo com o pivô, a mudança aconteceu de forma natural.

“LeBron nunca chegou e disse: ‘Este é o seu time agora’. Foi algo natural, que aconteceu conforme nossa dinâmica foi evoluindo”, explicou.

Essa transição também foi alimentada por James. Isso porque ele declarou Davis como o principal jogador da equipe há duas temporadas. “Ele atrai muita atenção por tudo o que conquistou, mas sabemos que para alcançar nossos objetivos, preciso jogar como estou agora”, afirmou o pivô.

