“Time do Phoenix Suns é uma atrocidade na NBA”, dispara analista

O Phoenix Suns é um time que decepcionou na atual temporada da NBA. Com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal, a aposta era de que a franquia disputasse as primeiras posições do Oeste. A realidade, porém, é outra. A equipe ocupa a 11ª posição e está fora da zona de play-in.

A situação do time, assim, gerou críticas de um analista da NBA. Para Stephen A. Smith, da ESPN, “o Suns é uma atrocidade. É uma equipe prejudicial ao basquete”.

De acordo com o analista, o único nome do Suns que vem bem na NBA é Kevin Durant. O astro, porém, não é o líder que a franquia precisa. Desse modo, Smith considera Phoenix um time apático e que não deseja disputar nada em 2024/25.

“Kevin Durant está jogando em alto nível, sendo um astro individual. O problema é que o time não tem um líder. Então, são vários jogadores individuais que entram em quadra e não querem estar ali. Eles não estão interessados em jogar. Parece que estão contando os dias para a temporada acabar”, considerou Smith.

A estranheza com a campanha do Phoenix Suns se dá pelos investimentos do time na NBA. Com Booker sendo um dos principais jovens na NBA, a diretoria apostou em Kevin Durant e Bradley Beal para formar um trio poderoso. Além disso, na atual temporada, investiu em Mike Budenholzer, campeão em 2021, para liderar o elenco.

O técnico veterano, porém, não tem conseguido organizar o trio. Algo que para Smith, aliás, não é culpa de Budenholzer, mas dos jogadores do Suns na NBA.

“Os atletas não se conectam com Budenholzer. Eu já achava que com Frank Vogel era mediano, mas era muito melhor do que tem sido este ano, com um técnico campeão e que venceu o Suns nas finais da NBA. Em todos os anos que ele treinou Atlanta e Milwaukee, nunca vi um time dele jogar tão mal. E o motivo é que os jogadores não querem jogar”, acrescentou.

Por fim, A. Smith defendeu uma mudança geral no Suns ao fim desta temporada da NBA. Segundo ele, a diretoria precisam reformular todo o elenco, para evitar a atrocidade atual.

“Quando eu digo atrocidade, não estou falando de um time ruim. Estou falando de jogadores que não querem entrar em quadra. E essa tem sido a postura deles durante toda a temporada. Está realmente ruim. Então, a diretoria precisa mudar tudo, limpar o elenco. A situação em Phoenix está péssima porque os jogadores não querem jogar”, finalizou o analista da NBA.

