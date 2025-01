Analista sugere troca entre Lakers e Warriors por Anthony Davis

A NBA costuma ter trocas pouco esperadas em sua história. Porém, com os rumores cada vez mais certeiros, é difícil ‘fugir dos padrões’. Ainda assim, o analista Bill Simmons ousou em uma sugestão de troca recente. De acordo com ele, o Golden State Warriors e Los Angeles Lakers poderiam fazer um acordo por Anthony Davis.

A proposta do analista considera a pressão de Davis para o Lakers se movimentar. Enquanto é o grande nome da franquia, ele vê a necessidade de reforços até o prazo de trocas para a sequência da temporada. No entanto, com ele insatisfeito, Simmons acredita que o Warriors poderia se aproveitar.

O negócio, entretanto, não é fácil. Para conseguir Anthony Davis, o Warriors teria que enviar um grande pacote ao Lakers. Então, Simmons começa a sugestão: “o Lakers vai receber se voltar Draymond Green, Dennis Schroder, Jonathan Kuminga e Trayce Jackson-Davis”.

Publicidade

Além dos quatro jogadores, Golden State ainda enviaria duas escolhas de primeira rodada e uma troca de seleções.

A troca, no entanto, iria contra os movimentos recentes do Lakers. Com LeBron James em final de carreira, a franquia deseja fortalecer o elenco para conseguir disputar o título da NBA. Simmons, por outro lado, vê no negócio a oportunidade de recuperar escolhas de Draft perdidas, além de nomes promissores.

Publicidade

“O Lakers estaria monetizando. É uma troca bem interessante, se pegar Green, Schroder, Kuminga (uma aposta) e Jackson-Davis”, explicou.

Leia mais!

O Warriors, por sua vez, juntaria Davis e Stephen Curry. Portanto, teria uma das melhores duplas da história da NBA, com a chance de se reeguer na temporada e brigar na Conferência Oeste.

Publicidade

“Se você é o Warriors, ainda sobre o suficiente e vai poder construir em torno de Davis e Curry na reta final. Provavelmente, poderia ser criativo com outros movimentos”, finalizou.

Lakers quer trocas

O movimento, ainda assim, não passa de uma sugestão de Simmons. Com base nos movimentos de Lakers e Warriors, afinal, é quase improvável um negócio do tipo acontecer. Davis, além disso, deseja seguir no elenco angelino, mas pressiona por mais contratações, segundo Shams Charania, da ESPN.

Publicidade

“O Lakers está chegando a trade deadline em um perigoso sexto lugar, com uma conferência Oeste lotada de talento. O que ouvi é que LeBron James e Anthony Davis estão cada vez mais preocupados com a capacidade da franquia em fazer um grande movimento para que eles possam brigar por um novo título. As duas estrelas acreditam que Los Angeles está a uma ou duas peças de distância de brigar pelo campeonato”, afirmou Shams.

Warriors

O Warriors, enquanto isso, não deve abusar no mercado de trocas. Ainda que Curry esteja na reta final, ele mesmo já alertou que não deseja colocar o futuro da franquia em risco para conquistar mais títulos. Portanto, trocar um alto volume de escolhas, como sugeriur Simmons, parece improvável.

Publicidade

“Nós temos a responsabilidade de deixar a franquia em uma boa condição quando não estivermos mais aqui. Por isso, eu não quero trocas ou movimentos desesperados que possam prejudicar o futuro. Isso não significa que não devamos explorar o mercado e tentar melhorar. Mas não podemos ‘queimar’ ativos de forma desesperada só para fazer alguma coisa”, explicou o ídolo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA