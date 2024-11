Após críticas no Wizards, Alex Sarr explica transição na NBA: “Estou muito melhor”

Em sua primeira campanha na NBA, o novato Alex Sarr enfrentou diversas críticas no início de temporada, mas parece que as coisas já melhoraram para ele e o Washington Wizards. Nos últimos jogos, Sarr vem em boa fase.

“Sinto que estou melhorando a cada jogo, encontrando meus espaços, aprendendo onde atacar, então estou bastante confiante em relação a isso”, disse Alex Sarr.

Sarr tem uma média de 10,5 pontos por jogo, com 36,5% de aproveitamento nos arremessos nesta temporada, além de 2,2 assistências, incluindo uma marca de 21,2% de acertos de três pontos e 71,4% nos lances livres. A segunda escolha geral do Draft marcou 20 pontos, sua melhor marca, na derrota de sexta-feira para o Atlanta Hawks, acertando 7 de 13 arremessos (três em quatro nas bolas de três pontos).

Alex Sarr foi selecionado principalmente por sua defesa, e ele tem correspondido nesse lado da quadra. Além de sua habilidade nos tocos, o jovem de 19 anos registrou pelo menos um roubo de bola em sete dos 11 jogos que disputou até agora, com um pico de três roubos contra o Hawks na sexta-feira.

No entanto, se Alex Sarr conseguir se desenvolver como um grande pontuador de alto nível, ele poderá se tornar a peça central do Wizards na NBA por vários anos. Embora a temporada ainda esteja no início, Sarr já melhorou sua eficiência de arremessos. O pivô de 2,13 m e 93 kg tinha um aproveitamento de 29,7% em outubro, mas registrou uma marca de 39,7% até agora em novembro.

O técnico do Wizards, Brian Keefe, elogiou o desempenho do francês contra o Hawks por meio do canal do time no YouTube.

“Acho que uma das coisas que foram ótimas em relação ao Alex Sarr foi sua atividade”, disse Keefe. “Roubos de bola, bloqueios, rebotes ofensivos. Às vezes, isso leva você a conseguir bons arremessos”.

Além de seus 20 pontos e quatro roubos de bola, Sarr também obteve sete rebotes, duas assistências e três bloqueios em 31 minutos. Foi não apenas a melhor atuação da carreira do jovem escolhido na loteria, mas também um exemplo precoce de seu potencial para impactar o jogo de várias maneiras, mesmo quando não acerta muitos arremessos.

“Acho que o que é ótimo sobre Alex Sarr é que ele não se abala e nunca se abalou desde que estou com ele”, continuou Keefe. “Ele segue jogando e competindo. O arremesso não entra, mas isso não afeta seu desempenho do outro lado da quadra. Este é um jogador que consegue passar para a próxima jogada. É realmente maduro para alguém da idade dele conseguir fazer isso. É uma grande qualidade que ele tem”.

