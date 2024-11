Agora no Hawks, Dyson Daniels faz história e iguala Jordan

Dyson Daniels, recém chegado ao Atlanta Hawks, igualou uma marca de Michael Jordan que já durava 37 anos. Se tratam de quatro jogos consecutivos com ao menos 15 pontos e cinco roubos de bola. Assim, a marca mostra uma entrega nos dois lados da quadra.

Com 25 pontos e seis roubos de bola do jogador, o Hawks venceu o Washington Wizards na noite de sexta-feira por 129 a 117. Então, além da temporada regular, o jogo era válido pela Copa NBA. Atlanta tem duas vitórias em dois jogos na competição.

Sobre o recorde de Jordan, durante quatro jogos, entre 16 e 24 de fevereiro de 1987, o craque teve médias de 38.3 pontos e 5.8 roubos de bola por jogo. Embora não tenha chegado perto da pontuação, com 21.3 nos quatro últimos jogos, Daniels o ultrapassou em roubos. Assim, são 6.3 de média no período.

Trocado do New Orleans Pelicans sem mostrar muitas armas no ataque, o jovem ala-armador tem dado a volta por cima em Atlanta. Em suas duas primeiras temporadas na NBA, jogando em New Orleans, Daniels teve médias de apenas 4.8 pontos por jogo, com 43.5% de aproveitamento de quadra. Já em Atlanta, contudo, se transformou num novo jogador. São 15.3 pontos por jogo, arremessando 49.5%.

Além disso, no Hawks, Dyson Daniels lidera a liga em roubos de bola – algo que Michael Jordan conseguiu três vezes na carreira, com 3.8 por jogo. Os 25 pontos e seis roubos de bola contra o Wizards impressionaram. Isso tudo após já ter marcado 28 pontos, a melhor marca de sua carreira, na vitória na noite de terça-feira contra o atual campeão da NBA, o Boston Celtics.

Kyle Kuzma liderou Washington com 24 pontos. Jordan Poole marcou 22, e o novato Alex Sarr somou 20 pontos, a melhor marca de sua curta carreira. O trio foi bem, mas não o suficiente para o Wizards conseguir sua primeira vitória na Copa. Além disso, a equipe está com sete derrotas seguidas, a nona em onze jogos.

Assim, depois de sair do Pelicans, Dyson Daniels tem impressionado pelo Hawks. “Uma coisa única na maneira como ele defende é que ele consegue marcar seu adversário e ainda fazer jogadas sem sair da posição”, disse o técnico Quin Snyder.

Daniels também falou sobre como encara a defesa. “Para mim, é ‘Ver a bola, pegar a bola’. Por isso, corri atrás da bola durante toda a minha carreira e foi isso que fiz: jogar na defesa”, disse.

“Então, para mim, tudo começa com a defesa coletiva, mantendo o adversário na frente, forçando-os a arremessos difíceis e contestados – e quando eles viram de costas, é quando gosto de tentar roubadas de bola e coisas assim”.

