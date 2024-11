Inconstante, Heat vive problemas na temporada 2024/25 da NBA

O Miami Heat ainda acredita que pode competir por um título nessa temporada da NBA, mas o time passa por problemas. Atualmente, a equipe tem 50% de aproveitamento com oito vitórias em 16 partidas. Além disso, a franquia disputou o play-in nos últimos dois anos, mesmo que em 2022/23 tenha chegado até as finais.

A previsão do jornalista Wes Goldberg, antes de 2024/25 começar, era de que Miami mostraria sua força até o dia de ação de graças nos Estados Unidos. A data festiva chegou chegou e a campanha ainda é de inconstância.

“Eu disse isso realmente e acho que é o que está acontecendo. Afinal, o Miami Heat teve um começo de oito vitórias e oito derrotas na temporada da NBA, com muitas virtudes mas também muitos problemas. O início não me soa confuso. Aliás, a mensagem está muito clara na minha visão. Esse time é, acima de tudo, inconsistente”, cravou o analista.

Goldberg cita os melhores jogadores do time para exemplificar sua opinião de que Miami segue sem se encaixar a ponto de ser um dos principais times da conferência.

“Jimmy Butler tem 35 anos. Veja, ele é ótimo. Mas a grande questão é que são jogos e jogos em uma temporada tão longa. As vezes ele não vai jogar tão bem, as vezes ele não vai jogar, e em outras ele vai ser o cara do time. O novo sistema ofensivo facilitou as coisas para Tyler Herro, que tem dado um grande salto de produção. Porém, é justo dizer que Bam Adebayo tem encontrado muitas dificuldades nesse sentido. Então, é difícil encontrar um padrão”, explicou.

De fato, a campanha não empolga. Por um lado, a equipe é uma das únicas seis da Conferência Leste que está com pelo menos 50% de aproveitamento. Então, tem aproveitamento igual ao Milwaukee Bucks, mas está abaixo de New York Knicks, Orlando Magic, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers.

Esse recorte se mantém para a maioria dos períodos da temporada. Por exemplo, nos últimos dez jogos são cinco vitórias. A equipe não consegue embalar de forma muito clara, apesar de também ter se estabilizado ao menos como um time na zona dos playoffs. O Heat não venceu mais do que duas vezes seguidas e não perdeu mais do que três consecutivas.

E é o que o jornalista sinaliza em seu último comentário. Para ele, existe um caminho para ser melhor do que a campanha atual. Mas mesmo assim, o Heat ainda pode não estar a altura dos principais rivais do Leste.

“Eu acho que um melhor basquete está próximo deles. Existem sinais de melhora e evolução nos dois lados da quadra, então, estou confiante de que eles vão se consolidar acima dos 50%. Ainda assim, não os vejo no mesmo nível de Boston ou Cleveland. O time é sólido e vai estar nos playoffs. Mas seria preciso um milagre para bater uma dessas equipes lá na frente”, concluiu o jornalista.

