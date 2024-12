Charles Barkley: “Warriors e Mavericks foi o pior jogo que vi da NBA”

O jogo entre Golden State Warriors e Dallas Mavericks entrou para a história da NBA. Entre diversos recordes ofensivos quebrados, o placar terminou em 143 a 133 para o time do Texas. Mas o confronto não agradou a todos. Durante o programa Dan Patrick Show, Charles Barkley detonou o confronto.

De acordo com o ídolo do Phoenix Suns, o jogo foi a amostra de como a qualidade da NBA caiu. Embora diversos recordes tenham sido quebrados, o ex-jogador acredita que a experiência para os fãs foi negativa.

“O jogo entre Warriors e Mavericks foi o pior que já vi na NBA”, detonou Barkley. “O placar foi 140 a 130, mas eles só subiam e desciam a quadra chutando de três. Eu pensei: ‘cara, isso é horrível de assistir se vai ser só um concurso de arremessos de três pontos todas as noites'”, continuou.

Publicidade

De fato, o duelo foi mostrou a versão moderna da NBA. Afinal, os dois times combinaram para 144 pontos vindos exclusivamente de bolas de três. Desse modo, um número que supera os 132 pontos gerados a partir de arremessos de dois pontos e lances livres somados.

Além disso, quebraram o antigo recorde da NBA de 44 bolas triplas em um jogo, estabelecendo uma nova marca com 48.

O Warriors, além disso, converteu 27 destas bolas do perímetro. Assim, um recorde que nenhuma outra equipe havia alcançado em uma derrota. Por fim, o time foi o único de toda a NBA a sair derrota na temporada após converter 23 bolas triplas em uma partida.

Publicidade

Leia mais!

Barkley, entretanto, não liga para os recordes. De acordo com ele, a NBA precisa adotar uma medida urgente para evitar que os jogos tomem esse padrão. “A parte mais importante do jogo são os fãs. Se eles não estão assistindo, não é possível ignorar isso”, afirmou.

“Tem que se perguntar: ‘o que estamos fazendo de errado?’. Isso me frustra porque agora todos os jogos são um concurso de arremessos de três e lances livres. Eu não gosto disso. Podem ficar bravos, mas eu não quero ver um concurso de arremessos de três pontos todas as noites. Isso não é divertido”, acrescentou.

Publicidade

Por fim, Barkley sugeriu que uma medida pode ser reajustar o calendário. Por conta das mudanças no jogo, os fãs têm preferido outros esportes, segundo o ídolo. Portanto, está na hora de mudar para aproveitar o período de descanso da NFL.

“Eu acho que precisamos considerar seriamente começar a temporada no Natal. Veja, você está perdendo tempo competindo com a NFL e futebol universitário. Eles dominam os finas de semana. Então, teríamos o calendário inteiro só para nós”, completou Barkley.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA