MVP da NBA, Derrick Rose terá camisa aposentada pelo Bulls

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, Derrick Rose, MVP da NBA em 2011, terá a camisa número 1 aposentada pelo Chicago Bulls. A equipe preparava uma celebração para o ex-jogador, que encerrou a carreira antes do início de 2024/25. No entanto, ele não sabia que receberia a honraria do time que começou na liga.

Jogador mais jovem a ser MVP da NBA, Derrick Rose terá sua camisa no teto do ginásio do Bulls durante a temporada 2025/26, ainda sem data. Na última quinta-feira, Rose afirmou, em entrevista ao jornalista, que gostaria de ver seu número retirado.

“Eu amaria isso”, disse Rose.

Publicidade

Por enquanto, apenas quatro jogadores conseguiram o feito no Bulls: Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) e Scottie Pippen (33). Derrick Rose será o quinto. No entanto, o time de Chicago também tem lembranças em banners para Phil Jackson e Jerry Krause.

Neste sábado, o Bulls preparou uma homenagem especial para o ex-jogador. Então, atletas de New York Knicks e de Chicago vão vestir uma camiseta especial. Vale lembrar que Rose foi em troca do time de Illinois para o Knicks em 2016/17. Depois, ele passou por Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies.

Publicidade

Leia mais

All-Star em três de seus primeiros quatro anos na NBA, Rose sofreu com graves lesões no joelho. Nos playoffs de 2011/12, ele teve uma ruptura dos ligamentos. Como resultado, ele perdeu toda a temporada 2012/13. Quando voltou às quadras, tinha limitações e já não conseguia manter o mesmo ritmo de antes. Para piorar, ele teve outra contusão séria e ficou fora do resto daquela campanha.

Então, em 2014/15, quando estava voltando ao seu melhor nível, outra lesão. Rose voltou antes dos playoffs de 2015, mas o Bulls caiu diante do Cleveland Cavaliers na semifinal de conferência.

Publicidade

Por fim, em 2015/16, já mostrando não ter mais condições de atuar como antes, o Bulls ficou fora dos playoffs. Naquela offseason, a direção o trocou para o Knicks.

Apesar de um ano razoável, ele foi para o Cavs e, pouco depois, para o Timberwolves. Em 2018/19, pelo time de Minnesota, teve um bom momento e ficou em sexto para o prêmio de melhor reserva. O mesmo se repetiu no ano seguinte, no Pistons.

Em 2020/21, Derrick Rose retornou para o Knicks, onde ficou até o fim de 2022/23. Já em 2023/24, acertou contrato com o Grizzlies.

Publicidade

É fato que ele queria se aposentar pelo Bulls, especialmente por nascer em Chicago e ter feito seus melhores anos na NBA por lá. No entanto, terminou em Memphis, onde fez carreira universitária.

Além do MVP de 2011, ele foi o melhor novato de 2009, enquanto fez parte dos times ideais da NBA em 2011. Finalizou com 723 jogos e médias de 17.4 pontos e 5.2 assistências.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA